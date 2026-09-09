Politica

De Laurentiis in tackle su Schlein: “Ecco perché è inguardabile”

Il patron del Napoli Aurelio de Laurentiis entra a gamba tesa su Elly Schlein: "Niente sessismo, ecco perché è inguardabile"

di Cristiana Flaminio - 9 Settembre 2026

Il patron del Napoli Aurelio de Laurentiis entra a gamba tesa su Elly Schlein e, dopo averla definita “inguardabile” a un appuntamento di Forza Italia, è costretto a difendersi dalle (solite) accuse di sessismo e genderismo piovutegli in capo proprio dal Partito democratico. Con il quale, beninteso, ha più di un conto aperto tra la lentezza esasperante con cui (non) procede il progetto del nuovo stadio del Napoli e l’ostruzione sempre più pressante dell’amministrazione comunale di Bari.

De Laurentiis in tackle: “Schlein? Inguardabile”

Aurelio De Laurentiis, nei giorni scorsi, aveva bollato come “inguardabile” la leader del Partito democratico Elly Schlein. È accaduto a un evento di Forza Italia dove il presidente del Napoli calcio aveva criticato con forza le posizioni dem e la gestione politica della segretaria. Le parole, evidentemente, gli hanno attirato gli strali della sinistra che lo ha investito di critiche, tacciandolo di sessismo. Lui s’è sentito in dovere di rispondere. E, nel farlo, più che smorzare i toni ha finito per accendere ancora di più la contesa.

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Le parole del presidente del Napoli

“Ho letto che avrei espresso un commento sessista nei confronti di Elly Schlein, definendola inguardabile in una chiacchierata informale con un gruppo di conoscenti – ha scritto su X Aurelio De Laurentiis. Dove l’imprenditore cinematografico e calcistico ha chiarito: “Lungi da me essere considerato sessista. Il mio riferimento era inteso esclusivamente da un punto di vista politico”. E s’è spiegato: “Ritengo che, in questi anni, Elly Schlein avrebbe dovuto sedersi al tavolo della politica, invece di condannare reiteratamente ed esprimere continue manifestazioni di dissenso -ha aggiunto De Laurentiis-. Le idee e la visione politica dell’opposizione possono anche essere apprezzate da chi governa, ma se ogni qual volta si alimenta il contrasto, allora si diventa stancanti e pertanto si rischia di essere inguardabili”.

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