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U21, Baldini “Ai club non interessa ma la Nazionale valorizza i ragazzi”

di Italpress - 30 Marzo 2026

ROMA (ITALPRESS) – “Ai club non interessa della Nazionale, altrimenti manderebbero i ragazzi senza problemi. Se Palestra e Pisilli giocano domani sera lo spareggio e vanno ai Mondiali, il loro valore si triplica. L’Italia è la squadra alla quale nessuno deve rinunciare, come è possibile che un club non lo capisca?“. E’ la riflessione di Silvio Baldini, ct dell’Under 21, alla vigilia del match contro la Svezia, valevole per le qualificazioni agli Europei di categoria.

“E’ fondamentale far capire ai ragazzi che la Nazionale è di tutti i tifosi e che quando giocano con la maglia azzurra sono visti da tutti gli italiani e la responsabilità è maggiore”, ha aggiunto Baldini. “Faccio un esempio senza polemica. Al raduno di ottobre non avevo avuto Venturino (all’epoca al Genoa, ndr) perchè aveva avuto un problema fisico. Non ce lo hanno mandato, poi quando abbiamo giocato contro la Svezia, lui ha fatto un’amichevole e ha fatto anche gol contro l’Entella. Poi il ragazzo mi ha chiamato e mi ha spiegato che c’erano stati dei fraintendimenti, cose che capitano”.

Per quanto riguarda la partita di domani, “sfideremo una squadra con un livello superiore rispetto alla Macedonia del Nord, quindi dovremo migliorare ed essere ancora più intensi e fare ancora più possesso palla in avanti, dando meno possibilità agli avversari di fare la partita su di noi. Quando si alza il livello tecnico e fisico, bisogna adeguarsi. I ragazzi si sono comportati bene e sono fiducioso”.

Anche dal punto di vista atletico, la condizione è buona. “I ragazzi sono stati eccezionali nel recuperare il prima possibile, dedicando un paio di ore ad esercizi in palestra. La Svezia è una squadra che è molto prestante dal punto di vista fisico. Penso si schiereranno con un 4-4-2 in fase di possesso e con un 4-3-1-2 in non possesso”.

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).