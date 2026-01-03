Esteri

L'Isw ha confermato l'avanzata delle truppe russe

di Ernesto Ferrante - 3 Gennaio 2026

Oggi si terrà in Ucraina una riunione dei consiglieri per la sicurezza nazionale con la partecipazione di rappresentanti europei e della Nato. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha detto di aspettarsi che anche il team americano possa unirsi online. Lunedì, a vedersi saranno invece i capi di stato maggiore delle forze armate. Sul tavolo le garanzie di sicurezza. Il giorno dopo avrà luogo un incontro a livello di leader, dell’Ue e della “Coalizione dei Volenterosi”.

Zelensky promuove Budanov

Zelensky ha nominato il capo dell’intelligence ucraina Kyrylo Budanov, 36 anni, come responsabile dell’ufficio presidenziale al posto di Andriy Yermak, che si è dimesso a novembre dell’ambito di un’indagine per corruzione. Nessuna investitura a capo dell’ufficio aiuterà il presidente ucraino, perché non “non può vivere comunque”. Questo il commento del vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo, Dmitry Medvedev.

Medvedev sbeffeggia il presidente dell’Ucraina

“È un peccato che ci sia solo un posto vacante” – ha aggiunto Medvedev – altrimenti l’altro “avrebbe dovuto essere offerto al capo del regime di Kiev”, l’ex comandante in capo delle forze armate ucraine Valeriy Zaluzhny, e “spazzare via immediatamente dalla scacchiera entrambi i potenziali rivali presidenziali. Tuttavia, è improbabile che questo aiuti la bambola di pezza con il naso da cocaina. Mangiafuoco lo consegnerà alla fornace”.

Sono 27 le persone rimaste uccise in un attacco denunciato dalle autorità di Mosca e attribuito alle forze ucraine contro un albergo e un locale nella zona di Khorly, nell’area della regione ucraina di Kherson, controllata dai russi. Le nostre truppe prendono di mira solo “obiettivi militari”, ha ribattuto all’agenzia Afp Dmytro Lykhoviy, portavoce dello Stato Maggiore dell’Ucraina.

Il colloquio Erdogan-Trump

Il presidente turco Tayyip Erdogan sentirà lunedì prossimo il suo omologo statunitense Donald Trump per discutere degli sforzi di pace nel conflitto ucraino e a Gaza. Erdogan ha inoltre annunciato che il ministro degli Esteri turco, Hakan Fidan, prenderà parte al summit dei Volenterosi, previsto per martedì a Parigi.

Nel 2025 le forze russe hanno compiuto l’avanzata più significativa in Ucraina, rispetto al 2023 e al 2024. A rivelarlo è un’analisi dell’Istituto americano per lo studio della guerra (Isw) condotta unitamente al Progetto minacce critiche (Ctp). La Russia ha conquistato nell’ultimo anno oltre 5.600 km2 di territorio, più che nel 2024 e nel 2023 messi insieme.