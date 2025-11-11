Cronaca

Udine, sparatoria nel cuore di San Rocco. Tre feriti, due gravi

Sparatoria a Udine. Probabile regolamento di conti tra famiglie di origini Rom. Tre feriti due in condizioni critiche

di Redazione - 11 Novembre 2025

Udine è stata scossa questa sera da un grave episodio di violenza urbana. Intorno alle 18, nel quartiere San Rocco, una sparatoria ha lasciato tre persone ferite, due delle quali in condizioni critiche. L’evento ha avuto luogo in via della Roggia, a pochi passi dalla sede della Regione Friuli-Venezia Giulia.

Almeno sette colpi esplosi in strada

Secondo le prime ricostruzioni, un uomo avrebbe aperto il fuoco davanti al civico 5, esplodendo almeno sette colpi di pistola. Le vittime si trovavano in strada al momento dell’aggressione. I proiettili hanno colpito due uomini, di 23 e 38 anni, all’addome e al fianco: entrambi sono stati trasportati d’urgenza all’ospedale Santa Maria della Misericordia in codice rosso. Uno dei due in condizioni disperate è stato operato d’urgenza. Una terza persona è stata ricoverata in codice giallo, mentre un quarto soggetto, ferito lievemente, ha raggiunto autonomamente il pronto soccorso.

Massiccio dispiegamento di forze dell’ordine

Sul posto sono intervenuti tempestivamente la Polizia di Stato, i Carabinieri, la Scientifica e diverse ambulanze del Sores. L’area è stata transennata e messa in sicurezza, mentre gli investigatori hanno avviato i rilievi balistici e l’ascolto dei testimoni. Alcuni presenti avrebbero riferito di aver visto l’aggressore fuggire a piedi subito dopo aver sparato. I bossoli sono stati repertati e le indagini sono in corso per identificare il responsabile.

Indagini in corso, tensione in città

Udine, già provata da recenti episodi di microcriminalità, si ritrova ora a fare i conti con un atto di violenza che ha colpito nel tardo pomeriggio una zona frequentata da residenti e lavoratori. Le autorità non hanno ancora diffuso dettagli sul movente, ma non si esclude alcuna pista. La cittadinanza è stata invitata a collaborare con le forze dell’ordine e a segnalare eventuali informazioni utili. Dalle prime indiscrezioni pare sia stato un regolamento tra famiglie di origine Rom