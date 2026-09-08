Esteri

L’Europa accelera sui Patriot all’Ucraina mentre si riapre uno spiraglio diplomatico

Il tempismo fa pensare che Ue e Nato non vogliano la pace

di Ernesto Ferrante - 8 Settembre 2026

La dichiarazione congiunta della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e del segretario generale della Nato Mark Rutte arriva con un tempismo che non può essere ignorato. Mentre sul fronte diplomatico si intravedono, seppur fragili, segnali di possibile apertura, Bruxelles e l’Alleanza Atlantica scelgono di rilanciare sul piano militare, come se ogni spiraglio di dialogo fosse un ostacolo da neutralizzare.

Von der Leyen annuncia con enfasi la deroga che consentirà all’Ucraina di acquistare componenti cruciali per i sistemi Patriot utilizzando fondi europei. Una misura straordinaria, che scavalca le regole ordinarie dell’Ue e che viene presentata come un passo inevitabile. La presidente della Commissione parla di un nuovo esborso da 3,2 miliardi di euro, che si aggiunge agli 8,4 miliardi già erogati attraverso il Prestito di Sostegno all’Ucraina. Una cifra che conferma come la guerra sia ormai diventata una voce strutturale del bilancio europeo.

La deroga sui Patriot: l’Europa aggira le proprie regole

Rutte, in perfetta sintonia, rilancia con numeri ancora più significativi. Oltre 10 miliardi di dollari stanziati dagli alleati Nato nell’ultimo anno per il meccanismo Purl, lo strumento attraverso cui si acquistano equipaggiamenti statunitensi da girare a Kiev. Un sistema che, di fatto, consolida la dipendenza europea dall’industria militare americana e che trasforma la guerra in un flusso finanziario permanente.

La deroga sui Patriot non è un dettaglio tecnico. L’Ue modifica le proprie norme per prolungare la guerra, senza alcuna discussione pubblica sul fatto che questa scelta possa allontanare ulteriormente la possibilità di un negoziato.

La guerra come infrastruttura permanente

Il meccanismo Purl, citato da Rutte, è ormai diventato una delle principali arterie attraverso cui scorre il sostegno militare occidentale a Zelensky. Gli alleati acquistano equipaggiamenti statunitensi e li trasferiscono all’Ucraina, alimentando un circuito che sembra avere una sola direzione: più armi, più fondi, più escalation.

La guerra non appare più come un’emergenza da risolvere, ma come una struttura permanente che giustifica investimenti continui e deroghe normative. Una dinamica che rende sempre più difficile immaginare un percorso diplomatico credibile.

Ursula e Mark usano solo il linguaggio dell’escalation

Ciò che colpisce non è solo la sostanza delle misure, ma il contesto in cui vengono annunciate. Nessun riferimento a possibili negoziati, nessuna menzione alla necessità di esplorare vie diplomatiche. L’unico linguaggio che Ue e Nato sembrano voler parlare è quello dell’escalation, come se la fine del conflitto fosse un rischio da evitare più che un obiettivo da raggiungere.

Il messaggio politico è chiaro. L’Europa e l’Alleanza Atlantica intendono proseguire sulla strada del sostegno militare illimitato, anche a costo di alimentare la spirale bellica. E il fatto che queste decisioni arrivino proprio mentre si affacciano timidi segnali di possibile dialogo non può essere considerato una coincidenza. È un segnale ben preciso. La diplomazia non è sul tavolo, e forse non lo è mai stata davvero.

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