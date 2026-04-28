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Economia

Ue: “Non è possibile uscire unilateralmente dal Patto di stabilità”

di Flavia Romani -

“Non esiste alcuna possibilità per uno Stato membro di uscire unilateralmente dal Patto di stabilità e crescita. Le regole fiscali fanno parte del diritto dell’Unione europea e sono vincolanti per tutti gli Stati membri”.

A dirlo ai microfoni dell’ANSA un portavoce della Commissione europea. “Secondo il braccio correttivo del Patto di stabilità e crescita, gli Stati membri sottoposti a procedura per disavanzo eccessivo devono rispettare il percorso correttivo raccomandato dal Consiglio, definito in termini di crescita della spesa netta”, ribadisce.

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