Attualità

Una nave francese attraversa lo Stretto di Hormuz

di Pietro Pertosa - 3 Aprile 2026

Una nave portacontainer francese sarebbe riuscita ad attraversare (indenne) lo Stretto di Hormuz. Lo riferisce Bfmtv, network televisivo transalpino che sulla questione è beninformata. Dal momento che appartiene allo stesso gruppo cui afferisce l’armatore della nave in questione. Si tratta di una notizia positiva che potrebbe lanciare una luce in fondo al tunnel che ha portato l’Europa a rischiare grosso mentre a Bruxelles risuona minacciosa la parola “razionamento”.

La nave francese attraversa lo Stretto di Hormuz

La nave in questione appartiene al gruppo francese Cma Ggm ed è passata attraverso lo Stretto di Hormuz. Senza nascondere, anzi dichiarando, la proprietà transalpina tramite il suo segnale di navigazione. L’imbarcazione è la Kribi che batte bandiera maltese. Stamattina era già al largo della costa di Muscat. E trasmetteva il messaggio legato alla rivendicazione di una proprietà europea, francese nello specifico. Ora si aprono evidentemente nuovi scenari e importanti sul Medio Oriente.

Il primo passaggio

La nave francese che ha superato lo Stretto di Hormuz sarebbe la prima a farlo dopo l’insorgenza della guerra. La portacontainer, come riporta Ansa, ha superato l’isola di Larak, utilizzando una rotta marittima che sarebbe tra quelle apparentemente “approvate” dalle Guardie della Rivoluzione dell’Iran. Ora occorrerà comprendere quali saranno le reazioni. Se la rotta è “aperta” per le navi europee o se si è trattato di una sorta di “unicum” nella vicenda mediorientale.