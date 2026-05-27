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Ungheria, Parlamento boccia l’addio alla Corte penale internazionale

Respinto il piano di Orban per uscire dallo Statuto di Roma

di Askanews -

Budapest, 27 mag. (askanews) – A Budapest, il nuovo Parlamento ungherese boccia il progetto dell’ex premier Viktor Orban di uscire dalla Corte penale internazionale. I deputati hanno respinto a larga maggioranza la legge che prevedeva il ritiro dallo Statuto di Roma, il trattato fondativo della Cpi. Su 199 eletti, 133 hanno votato per respingere la legge, 37 contro e 5 si sono astenuti.

L’uscita dalla Corte sarebbe dovuta diventare effettiva il 2 giugno. Il voto segna un cambio di rotta rispetto alla linea del precedente governo guidato da Orban. Prima dell’annuncio del risultato del voto, è intervenuto in aula anche il premier Peter Magyar.

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