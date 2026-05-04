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Ursula: “Le necessità dell’Ucraina restano urgenti”

Il post della presidente della Commissione che rincara la dose: "L'Ue deve ridurre le dipendenze"

di Cristiana Flaminio - 4 Maggio 2026

Ursula von der Leyen ribadisce che “le necessità dell’Ucraina rimangono urgenti come sempre”. Ed è per questo che, su X, sottolinea ancora una volta l’impegno di Bruxelles per Kiev: “Il nostro prestito Ue da 90 miliardi di euro sta fornendo finanziamenti vitali per le esigenze di bilancio e di difesa”. Il post della presidente della Commissione Europea su X riporta al centro del dibattito il prestito e lo schieramento dell’Europa nell’appoggio al governo di Zelensky.

Ursula: “Necessità Ucraina restano urgenti”

Le parole della Presidente Ursula von der Leyen sono nette e ribadiscono ancora una volta da che parte stanno la Commissione e l’Ue: “Stiamo integrando le nostre industrie della difesa. stiamo investendo nella produzione di droni dell’Ucraina. E stiamo associando l’Ucraina ai nostri progetti di difesa con droni e scudo aereo”. Per von der Leyen, dunque, “l’Ue sta affrontando questa sfida di petto”.

“Ridurre le dipendenze”

Non solo Ucraina; saranno fischiate le orecchie a qualcuno a Mosca a sentire le parole di Ursula al vertice della Comunità politica europea. “Discuteremo principalmente del tema di un’Europa indipendente. Dobbiamo ridurre le nostre eccessive dipendenze, in particolare in tre ambiti. Il primo è l’energia”, ha rimarcato la presidente. Che ha proseguito: “Siamo troppo dipendenti dai combustibili fossili importati e quindi sempre esposti alla volatilità dei mercati globali. Dobbiamo aumentare le nostre risorse interne in Europa, cioè le energie rinnovabili e l’energia nucleare, perché sono prodotte in casa, sono più economiche e sono affidabili”.