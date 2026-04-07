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Nasce l’USS Massachusetts: tecnologia a prova di nemico

I sottomarini della classe Virginia sono i più avanzati “cacciatori” della Marina USA

di Cinzia Rolli - 7 Aprile 2026

È ufficiale: il sottomarino USS Massachusetts fa parte della flotta della Marina americana. È il primo sommergibile a portare il nome dello Stato del Massachusetts.

Battezzato il 6 maggio 2023, è il l 25° sottomarino d’attacco della classe Virginia e il 7° della variante Block IV, prodotto da General Dynamics Electic Biat e Newport News Shipbuilding. È in grado di raggiungere profondità superiori a 800 piedi (circa 240 metri) ed è lungo circa 115 metri.

I sottomarini della classe Virginia sono i più avanzati “cacciatori” della Marina USA. Ecco in breve le loro caratteristiche principali. Il reattore dura 33 anni senza ricarica, sono progettati per essere virtualmente invisibili ai sonar nemici, usano alberi fotonici al posto del tubo ottico e si muovono bene anche in acque poco profonde.

L’equipaggio di 147 persone comprende trentanove donne.

L’unità subacquea infatti è stata progettata per un personale di bordo misto (25% donne) fin dalla sua costruzione. Prima di questo sommergibile l’USS New Jersey, in servizio nel 2024, è stata realizzata appositamente per ospitare uomini e donne. Madrina della nave Sheryl Sandberg, ex direttrice operativa di Meta, che ha pronunciato il tradizionale ordine: “Man our ship and bring her to life (Prendete possesso della nostra nave e portatela in vita). L’equipaggio ha risposto come da copione “Aye, aye, ma’am (ai suoi ordini)” prima di salire a bordo ufficialmente.

La cerimonia di commissioning a Boston: discorsi, simboli e storia

La cerimonia di “commissioning” si è svolta presso il porto di Boston. La governatrice del Massachusetts, Maura Healey, ha affermato che l’evento sottolinea il profondo legame dello Stato con la storia marittima e militare americana.

“Poter prendere una nave da costruzione nuova e vederla assemblare nel cantiere navale, addestrarci con il nostro team e portarla per la prima volta nel porto di Boston è davvero incredibile”, ha dichiarato il comandante del sottomarino Mike Siedsma, un veterano della Marina con 21 anni di servizio. “Ho consultato i libri di storia. Non credo che abbiamo avuto un sottomarino nel porto di Boston dalla fine degli anni ottanta o dall’inizio degli anni 90. La messa in servizio della USS Massachusetts è un momento di grande orgoglio per il Massachusetts e per il nostro Paese soprattutto in vista del duecentocinquantesimo anniversario della nostra Nazione.”

La USS Constitution, l’ammiraglio Houston e le navi che portarono questo nome

Dopo aver issato la bandiera, l’ammiraglio William Houston, Direttore del Programma di Propulsione Nucleare Navale, ha sottolineato il duro lavoro delle maestranze e il ruolo della Marina nella difesa Nazionale.

Altri oratori all’importante cerimonia sono stati David Denton, consulente legale generale della Marina che ha tenuto il discorso principale, il deputato statunitense Seth Moulton e Kari Wilkinson, presidente dei cantieri navali Newport News.

Durante l’evento, la secolare USS Constitution (la nave più antica ancora in servizio) ha sfilato accanto alla modernissima USS Massachusetts, creando un simbolico passaggio di consegne tra il passato e il futuro della forza navale americana.

Prima del sottomarino altre navi, ben cinque, hanno portato il nome dello Stato del Massachusetts. La prima fu un piroscafo costruito nel 1845 e l’ultima entrò in servizio nel 1942 come corazzata veloce di classe South Dakota e trascorse durante la seconda guerra mondiale la maggior parte del tempo nell’Oceano Pacifico”.

La messa in opera della USS Massachusetts rende omaggio alla Marina americana che si impegna ogni giorno per la costruzione della Flotta d’Oro degli Stati Uniti.

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