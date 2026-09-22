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Uvet, Patanè “Nel 2026 una crescita del 10% del giro d’affari rispetto ai risultati previsti” / Video

di Italpress - 22 Settembre 2026

MILANO (ITALPRESS) – Con 76 anni di esperienza alle spalle, il gruppo Uvet, polo italiano del turismo, leader nella fornitura di servizi e soluzioni innovative per viaggi leisure, mobility management ed eventi, continua il suo percorso di crescita. Dati e risultati sono stati presentati questa mattina a Milano dal presidente Luca Patanè, che ha comunicato di aver chiuso il 2025 con una crescita del giro d’affari pari a 886,9 milioni di euro. In aumento dell’11,8% rispetto ai 793,6 milioni del 2024. Con un Ebitda (margine operativo lordo) del 22,7 milioni di euro e un incremento del 14,5%. Tra le divisioni del Gruppo, Uvet Global Business Travel (Uvet GBT), joint venture tra il Gruppo Uvet e American Express Global Business Travel – protagonista assoluto nell’offerta di servizi e soluzioni per i viaggi d’affari – ha chiuso il 2025 con un volume d’affari di circa 677,8 milioni di euro (+11,9%). L’Ebitda si attesta a 14,4 milioni di euro (+12,4%).

“I risultati del 2025 riflettono la solidità, la visione strategica del nostro gruppo e l’efficienza operativa di ogni divisione, capacità che ci consentono di intercettare l’evoluzione dei mercati del turismo e di fornire servizi e soluzioni per ogni tipo di viaggi d’affari – ha dichiarato il presidente Patanè -. Il forte miglioramento della redditività operativa con l’Ebitda che cresce a doppia cifra a 22,7 milioni di euro e il giro d’affari che supera gli 885 milioni dimostrano la qualità del lavoro svolto da tutte le nostre persone. Anche la previsione di chiusura del 2026 conferma che siamo sulla strada giusta per proseguire questo percorso di crescita e creazione di valore e conferma il posizionamento del Gruppo Uvet come leader italiano nel business travel”.

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