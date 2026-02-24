Attualità

Vannacci entra in Ens e abbraccia i tedeschi di Afd

Ufficiale l'adesione del generale al gruppo Europa delle Nazioni Sovrane: "Condivido tutto"

di Cristiana Flaminio - 24 Febbraio 2026

Una manovra obbligata e telefonata, per carità ma adesso è ufficiale: il generale Roberto Vannacci confluisce in Esn e a dargli l’abbraccio di benvenuto sono i tedeschi di Afd. La conferenza stampa di presentazione questa mattina a Bruxelles. Accanto al generale, che ha salutato la Lega per fondare Futuro Nazionale, c’era Rene Aust, capogruppo europeo del gruppo in cui entrerà a far parte la pattuglia guidata dal generale del Mondo al Contrario.

Vannacci in Esn, l’abbraccio di Afd

“Puntiamo a un’eccellente collaborazione”, ha affermato Aust. Per i tedeschi di Afd l’alleanza con Vannacci è un colpo di sicuro impatto. Perché amplia i rapporti tra la destra tedesca e il resto del Vecchio Continente e rafforza le credenziali del gruppo “coprendo” pure la rappresentanza italiana a Strasburgo. Finora, infatti, nel gruppo di Esn, che si intitola all’Europa delle Nazioni Sovrane, non c’era nessuna compagine proveniente dal Bel Paese. Un vulnus che, per adesso, sembra colmato.

“Mi riconosco in questo gruppo”

Roberto Vannacci è felice di essere entrato in Ens e di poter, quindi, avviare anche in Italia un progetto che ricalca il successo dell’Afd in Germania. “È un onore, mi riconosco totalmente nei principi e ideali di questo gruppo”, ha affermato il generale in conferenza stampa. Adesso il lavoro può iniziare. Italia e Germania, così lontane sono così vicine pure sugli scenari politici. La destra è forza di governo, sia a Roma che a Berlino. Ma c’è evidentemente ulteriore spazio ancora più a destra. Vannacci ci scommette sperando di fare come Afd in Germania e, intanto, ci si lega tramite Ens a Strasburgo.