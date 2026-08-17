Politica

La lunga estate politica di Vannacci

di Eleonora Manzo - 17 Agosto 2026



L’attivismo non va in vacanza, e Roberto Vannacci e Futuro Nazionale lo hanno capito prima di altri. Mentre agosto di solito rallenta la politica e svuota il dibattito pubblico, il Generale ha scelto di fare l’opposto, presidiare il campo, tenere alta l’attenzione, consolidare visibilità. Non è agitazione estemporanea, ma una strategia precisa: arrivare a settembre con più peso mediatico e politico, quando ripartiranno a pieno ritmo attività parlamentare, partiti e sondaggi. In quest’ottica va letta anche la scelta di presentare proprio in questi giorni il programma e il nome del candidato sindaco a Milano. Difficile pensare a una coincidenza. In politica il tempismo conta, e muoversi nel pieno dell’estate significa occupare uno spazio lasciato più libero dagli altri, parlando a un elettorato che cerca riferimenti netti e riconoscibili. Significa anche mandare un segnale chiaro: il progetto c’è, cresce e non intende aspettare i tempi altrui.

Un’estate sulla cresta dell’onda

La logica è semplice, sfruttare il periodo di minore concorrenza per accumulare consenso, organizzazione e centralità. È il modo migliore per presentarsi alla ripresa autunnale non da comprimari, ma da interlocutori veri dentro il perimetro del centrodestra. Vannacci, in fondo, sta tentando di fare proprio questo, trasformare la sua esposizione pubblica in forza politica strutturata. Anche le suppletive in Calabria, per quanto circoscritte, vanno lette dentro questo schema. Non saranno un test nazionale, ma raccontano bene tensioni e rapporti di forza che attraversano già la coalizione. In un collegio storicamente favorevole al centrodestra e in particolare a Forza Italia, l’eventuale tentazione di Vannacci di misurarsi o comunque di alzare la pressione politica non sarebbe solo una mossa locale.

Il messaggio al centrodestra

Sarebbe un messaggio rivolto all’intera coalizione, e in particolare a chi pensa di poter archiviare il suo fenomeno come passeggero. Il punto, infatti, non è solo la visibilità personale del Generale, ma la sua capacità di intercettare una domanda politica precisa: più identità, più chiarezza, meno moderatismo di pura gestione. È su questo crinale che Vannacci insidia soprattutto la componente centrista e liberale del centrodestra, costringendola a misurarsi con un elettorato più inquieto e meno disposto ad accontentarsi delle vecchie formule. Naturalmente resta da vedere se questa spinta saprà tradursi in radicamento vero, classe dirigente e continuità. È il passaggio decisivo per ogni soggetto politico che nasce attorno a una leadership forte.

Vannacci e la visibilità di Futuro Nazionale

Ma sarebbe un errore liquidare l’attivismo estivo di Vannacci come semplice ricerca di visibilità. Al contrario, è una mossa lucida: usare agosto per preparare settembre, accumulare attenzione quando gli altri rallentano, farsi trovare già in corsa quando la politica tornerà al centro della scena. Se l’obiettivo è arrivare alla ripresa autunnale più forte nei sondaggi e più pesante negli equilibri politici, allora il timing scelto da Vannacci non è casuale. È, semmai, il segno di una strategia che punta a trasformare ogni finestra utile in un’occasione di consolidamento politico.