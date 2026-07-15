Politica

Flop preferenze, Vannacci gongola: “Ora sapete chi votare”

Il generale all'assalto del centrodestra: "I partiti dicono una cosa e ne fanno un'altra"

di Paolo Diacono - 15 Luglio 2026

Vannacci gongola: il flop sulle preferenze in Parlamento mette in ambasce il centrodestra. Che, adesso, è alle prese con la conta dei franchi tiratori. Un solo voto, uno soltanto, ha fatto andare sotto il governo. Su un emendamento fondamentale, almeno dal punto di vista politico, per la tenuta stessa della maggioranza. La legge elettorale, al solito, si conferma l’ultima trincea su cui si consumano drammi e beffe, insomma dove la politica si esprime e dove il dibattito diventa un vero e proprio ring. Uno scontro senza esclusione di colpi. Come quelli che arrivano dal generale.

Vannacci e l’oracolo delle preferenze

In un video sui social, Vannacci ha commentato il voto segreto sulle preferenze. Il generale, visibilmente, gongola per le difficoltà della maggioranza. “Potrei fare l’oracolo. Che cosa vi avevo detto io? Che alla Camera ci sarebbe stata la richiesta del voto segreto e che questa riforma sulle preferenze non sarebbe passata. Perché, una cosa è quello che dicono di fronte alle telecamere, altro invece è il fatto che questi partiti le preferenze non le vogliono”. Una combinazione non troppo originale, per carità. Ma efficace.

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“Ora sapete chi votare”

Il generale Vannacci, dopo il flop delle preferenze, si prepara a incassare dividendi elettorali. “L’unico a volerle è Futuro Nazionale. È l’unico partito che vuole ridare la sovranità al popolo e ridare la dignità al Parlamento. Ora, cari cittadini, sapete chi votare”. Il partito è riuscito a guadagnarsi una finestra di visibilità importante e vola. Certo, per ora corre sui social e nei sondaggi. E i voti, quelli veri, sono un’altra cosa. Ma il generale ci crede e la vicenda preferenze potrebbe portargli nuovi consensi.