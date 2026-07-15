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Francia, che flop: la Spagna passa alla Finale dei mondiali

Francia-Spagna finisce 0-2 per le Furie Rosse. Mbappé lascia il torneo, ora tocca a Kane e Messi

di Pietro Pertosa - 15 Luglio 2026

La Spagna dà lezioni di solidità ed elimina la Francia. Ci siamo giocati la prima favoritissima: Mbappé e compagni rimangono fuori dalla finalissima dei mondiali. Dove, invece, andranno a giocarsela Lamin Yamal e soci contro la vincitrice dell’altra semifinale che vedrà opporsi, in una riedizione dell’eterno scontro calcistico tra leggenda e storia, Inghilterra e Argentina. Per i campioni uscenti un mesto ritorno a casa. Contrassegnato da un fatto: non hanno mai davvero fatto paura alle Furie rosse.

Francia flop, la Spagna dà lezioni

Un rigore di Oyarzabal e una rete di Pedro Porro a seguito di una triangolazione perfetta con Dani Olmo. La Francia è andata completamente in bambola. E si è visto già col fallo su Lamin Yamal, perfettamente inutile, che è costato il penalty ai Blues. Un calcione in piena area di Digne, distratto o chissà. Su cui, adesso, ci sono esercizi di moviola. Il fatto però è uno solo. La Francia, che aveva dato ampie dimostrazioni di superiorità calcistica, è stata ridimensionata da una Spagna quadrata, solida e molto più motivata.

La finale che verrà

Si decide oggi la seconda finalista. Dopo l’addio al torneo della Francia, la Spagna attende la vincente tra Inghilterra e Argentina. E nulla, come dimostra la sfida di ieri, si può dare per scontato. I transalpini erano i favoriti ma la Spagna, campione d’Europa in carica, non è certo un Curaçao qualsiasi. Leo Messi dovrà affrontare una sfida simile. Gli inglesi di Harry Kane hanno un compito storico. Sempre il solito, a pensarci bene. Riportare “il calcio a casa”. Una sfida, anzi una maledizione per i maestri. Chissà se stavolta andrà diversamente.

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