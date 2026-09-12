Economia

Gasolio record: il diesel sfonda quota 2,2 euro, che succede alla pompa

Il prezzo della guerra si paga nel serbatoio: i numeri Mimit, il nodo raffinazione e la guerra

di Giovanni Vasso - 12 Settembre 2026

Gasolio da record: arriva pure la “certificazione” del Mimit, il prezzo del diesel ha sfondato quota 2,2 euro. E adesso aziende e consumatori alzano la voce. Ciò mentre il governo è già al lavoro per immaginare le nuove misure utili a calmierare i costi, iniziative che saranno prese già nella giornata di venerdì prossimo quando il consiglio dei ministri si pronuncerà, dopo aver dato il via libera alla proroga degli sconti sulle accise da 17 cents, sui nuovi tagli. Intanto, il prezzo alla pompa diventa assolutamente proibitivo e fa paura l’escalation dei costi.

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Gasolio da record, i numeri Mimit

I numeri dell’Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit parlano chiaro. “In data odierna – spiegano dal ministero – il prezzo medio dei carburanti in modalità self service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,100 euro al litro per la benzina e 2,208 euro al litro per il gasolio”, siamo a livelli record. Ma non è mica finita qui. “Sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio self è di 2,192 euro al litro per la benzina e 2,285 euro al litro per il gasolio”. Hormuz, da sola, non basta più a spiegare la progressione geometrica dei rincari. È (anche) una questione di guerra.

Guerra, quanto ci costi

Tra Hormuz che ha paralizzato le supply chain e i conflitti in corso tra Medio Oriente ed Est Europa, fare rifornimento diventa una vera e propria missione impossibile. C’è un motivo, chiarissimo, dietro agli aumenti che portano la benzina, e soprattutto il gasolio, a livelli record di prezzo. È la guerra, anzi le guerre. I missili, dall’Iran all’Ucraina, passando dall’Arabia Saudita e fino alla Russia, si stanno abbattendo da tempo sulle infrastrutture produttive. In pratica, le raffinerie sono diventate i bersagli principali degli scontri. E chi paga il prezzo, considerando che l’Europa nel corso degli anni ha impoverito (grazie green) la sua capacità di raffinazione, siamo noi.