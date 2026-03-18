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Vespa Primavera e Sprint 2026. Stile, tecnologia e sicurezza evolvono

di Italpress - 18 Marzo 2026

PONTEDERA (PISA) (ITALPRESS) – Le nuove Vespa Primavera e Vespa Sprint 2026 segnano un ulteriore passo avanti nell’evoluzione di due modelli simbolo della mobilità urbana firmata Piaggio. Da sempre espressione di uno stile inconfondibile, capace di superare la semplice funzione di mezzo di trasporto, Vespa si rinnova con una serie di aggiornamenti che ne rafforzano identità e prestazioni, mantenendo intatto il legame con la propria tradizione. Le linee restano fedeli all’iconico design, ma si affinano nei dettagli: nuovi cerchi da 12 pollici dal disegno a cinque razze sdoppiate, finiture aggiornate e una palette cromatica ampliata, pensata per interpretare gusti sempre più contemporanei. Sul piano tecnico, la novità più rilevante riguarda la sicurezza, con l’introduzione del doppio freno a disco sulle versioni 125 e 150, abbinato all’ABS, per una frenata più efficace e stabile. Migliora anche l’esperienza di guida quotidiana grazie al sistema keyless, ora disponibile su tutte le versioni sopra i 50 cc, e al nuovo cruscotto Full LCD che integra connettività avanzata tramite la piattaforma Vespa MIA, consentendo la gestione di chiamate, musica e navigazione direttamente dal display.Confermata la doppia offerta di motorizzazioni, termiche ed elettriche, a sottolineare l’attenzione verso una mobilità più sostenibile. Tra innovazione tecnologica, cura artigianale e attenzione al design, le nuove Vespa Primavera e Sprint continuano così a rappresentare non solo un mezzo, ma un vero e proprio oggetto di identità, capace di adattarsi alle esigenze e allo stile di chi le sceglie. Nelle versioni base, Vespa Primavera parte dai 4.250 Euro della 50 cc, fino ai 5.350 della 125 e i 5.450 per Primavera 150. Vespa Sprint S costa 4.450 Euro nella motorizzazione 50 cc, 5.550 per la 125 e 5.650 Euro per la 150.

foto: ufficio stampa Piaggio Group

(ITALPRESS).