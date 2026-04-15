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Via libera alla legge contro i reati agroalimentari, Lollobrigida: “Norma equilibrata” / Video

di Italpress - 15 Aprile 2026

ROMA (ITALPRESS) – Pene più severe per chi commette reati nel settore agroalimentare: la Camera ha dato il via libera, dopo il passaggio in Senato, del disegno di legge sulla tutela agroalimentare, un provvedimento a sostegno di chi, nella filiera, lavora in modo trasparente e corretto. “Questo provvedimento è basato su alcuni elementi, il primo è quello di avere un sistema sanzionatorio equilibrato che colpisca con sanzioni tali da rappresentare, prima ancora che una punizione, una deterrenza. Quello che vogliamo è che non accadono fenomeni di imitazione o altri reati da sanzionare, spesso le sanzioni erano irrisorie, non lo dico io, ma lo dicevano le forze dell’ordine, oggi c’è un equilibrio maggiore: la sanzione viene collegata al fatturato dell’azienda – ha detto il ministro dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare, Francesco Lollobrigida, nel corso di una conferenza stampa -. e andiamo ad inserire nuovi reati, come la frode fallimentare”.

Un provvedimento di 21 articoli, suddivisi in 3 titoli: sanzioni penali, sanzioni amministrative e disposizioni finali. “In questi anni abbiamo lavorato per esaltare la nostra produzione proteggendola, rendendola sempre più resiliente, abbiamo ampiamente superato i 16 miliardi di investimento in tre anni in favore del settore agricolo, agendo sulle filiere, agendo sulla produzione di energia pulita, senza sottrarre terra alla produzione di qualità – ha aggiunto Lollobrigida -, abbiamo lavorato sulla logistica, abbiamo lavorato per affrontare le tante emergenze. Non abbiamo fatto mancare il sostegno ai nostri agricoltori e questa è la cosa più importante, accanto alla promozione, accanto alla produzione c’è un terzo asset di una visione strategica, quella che abbiamo dimostrato di avere , che è la protezione e io voglio ringraziare il Parlamento italiano nel suo complesso, ma ovviamente le forze politiche che hanno votato a favore del provvedimento”.

Il ministro Lollobrigida ha sottolineato: “Abbiamo fatto qualcosa di concreto, abbiamo rivisto il sistema di protezione del nostro modello agroalimentare che tanto vale in termini di export, toccando, per la prima volta, il record di 72,4 miliardi di euro, con una crescita rilevantissima, in particolare in questi anni anni”.

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