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Nirmal Purja: morte ad alta quota sul Broad Peak

Nel 2019 aveva scalato tutte e 14 le cime del pianeta superiori agli 8.000 metri in poco più di sei mesi

di Daniel Walker - 2 Agosto 2026

Tragedia ad alta quota: ritrovato sul Broad Peak il corpo di Nirmal Purja e di tre compagni di spedizione.

La morte di una leggenda

Il mondo dell’alpinismo piange una delle sue figure più iconiche e rappresentative. Le squadre di soccorso impegnate nel nord del Pakistan hanno recuperato a circa 5.700 metri di altitudine il corpo di Nirmal Purja, noto universalmente come “Nimsdai”. Con lui sono stati ritrovati i resti di altri tre membri della sua spedizione.

L’alpinista nepalese risultava disperso insieme al suo gruppo a seguito di una drammatica valanga staccatasi lungo le pendici del Broad Peak, impetuosa vetta del Karakoram che supera gli 8.000 metri.

L’annuncio ufficiale del ritrovamento

La notizia, diffusa dall’Alpine Club of Pakistan, che ha espresso profondo cordoglio per la scomparsa del gruppo su una montagna profondamente legata alla carriera e alla passione dello scalatore.

La dinamica dell’incidente e le operazioni di recupero

I drammatici eventi si sono consumati nel corso della settimana. Una massa di neve e ghiaccio si è staccata investendo il gruppo durante le fasi della scalata.

Le ricerche

Dopo l’allarme per la scomparsa dell’alpinista e dei suoi compagni, le squadre di soccorso ad alta quota si sono mobilitate affrontando condizioni meteo e ambientali estreme.

Il ritrovamento

La localizzazione e il successivo recupero delle salme a quota 5.700 metri hanno confermato il tragico epilogo dell’incidente.

Chi era Nirmal “Nimsdai” Purja: la rincorsa agli 8.000

Nato in Nepal, Nirmal Purja ha costruito la propria reputazione e disciplina prima nel celebre corpo dei Gurkha dell’esercito britannico e successivamente nei Special Boat Service, la forza speciale d’élite della Royal Navy.

Congedatosi per dedicarsi interamente alla montagna, ha riscritto la storia dell’alpinismo moderno con imprese che hanno ridefinito i limiti della resistenza umana.

“Project Possible 14/7”

Nel 2019 ha scalato tutte e 14 le cime del pianeta superiori agli 8.000 metri in poco più di sei mesi (6 mesi e 6 giorni per la precisione), frantumando il precedente record di quasi otto anni firmato da Jerzy Kukuczka.

L’impresa è stata poi raccontata e resa celebre a livello planetario dal film-documentario “14 vette: scalare le montagne dell’impossibile”.

La prima invernale sul K2

Nel gennaio del 2021 ha guidato una spedizione interamente composta da alpinisti e guida sherpa nepalesi riuscita nell’impresa storicamente considerata impossibile.

La prima ascensione invernale del K2, conquistata cantando l’inno nazionale nepalese negli ultimi metri verso la vetta.

Gli alpinisti nepalesi

Oltre ai primati individuali, il lavoro di Purja ha cambiato la percezione del ruolo delle guide e degli scalatori nepalesi, mettendone in risalto il valore professionale, la cultura e la centralità nelle grandi spedizioni asiatiche.