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Covid, ondata estiva: cosa sta succedendo in Cina

Conferma la transizione del virus verso una fase di circolazione endemica a picchi stagionali

di Elizabeth Costello - 2 Agosto 2026

La Cina sta affrontando un significativo incremento estivo dei casi di Covid, guidato dalla diffusione di nuove sottovarianti di Omicron e da un progressivo calo dell’immunità della popolazione.

Covid, ondata estiva in Cina

I dati della sanità pubblica e del Chinese Center for Disease Control and Prevention mostrano un aumento costante del tasso di positività ai tamponi e dei ricoveri ospedalieri a partire dai mesi di giugno e luglio.

Le cause principali del rialzo estivo

L’andamento della pandemia in Cina segue una dinamica ormai comune a diverse aree del pianeta, alimentata da una combinazione di fattori biologici e comportamentali.

La spinta delle varianti FLiRT e KP.3

Come registrato a livello globale, le nuove varianti della famiglia FLiRT (in particolare la variante KP.3 e le sue discendenti) mostrano una spiccata capacità di eludere le difese immunitarie acquisite tramite precedenti infezioni o vaccinazioni.

Il declino dell’immunità di gregge

Per gran parte della popolazione cinese sono trascorsi oltre sei mesi dall’ultimo grande picco di contagi o dalla somministrazione di richiami vaccinali, riducendo l’efficacia della protezione contro le infezioni sintomatiche.

Fattori climatici e viaggi

Il caldo torrido registrato nelle principali metropoli cinesi ha spinto la popolazione a trascorrere più tempo in ambienti chiusi con aria condizionata. A questo si aggiunge l’intenso flusso di viaggiatori e spostamenti legato alle vacanze estive e al turismo interno.

Impatto sulle strutture sanitarie e risposta delle autorità

A differenza delle prime fasi della pandemia, le autorità cinesi gestiscono la situazione senza l’adozione di lockdown o restrizioni alla circolazione. L’attenzione si concentra sul monitoraggio epidemiologico e sulla tenuta del sistema sanitario.

Pressione sugli ospedali

Negli ospedali e nei reparti di pronto soccorso delle principali città si osserva un incremento dell’affluenza per sintomi influenzali. Sebbene la maggior parte dei casi presenti sintomi lievi o moderati, si registra un aumento dei ricoveri tra le persone anziane o affette da patologie pregresse.

Forniture di farmaci antivirali

Le autorità sanitarie si sono attivate per garantire la distribuzione capillare di farmaci antivirali specifici e per raccomandare l’uso delle mascherine nei luoghi chiusi affollati e sui mezzi di trasporto pubblico.

Campagne di vaccinazione mirate

I comitati sanitari locali stanno sollecitando i soggetti fragili e gli over 60 a sottoporsi ai richiami aggiornati per prevenire forme gravi di polmonite.

L’ondata estiva conferma la transizione del virus verso una fase di circolazione endemica a picchi stagionali. In essa la gestione si affida alla prevenzione individuale e alla tutela delle fasce di popolazione più vulnerabili.