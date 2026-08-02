Attualità

Addio Vincent Pastore, Pussy Bonpensiero ne I Soprano

Dopo aver prestato servizio nella Marina degli Stati Uniti, aveva lavorato per oltre vent'anni come gestore di locali notturni e bar a New York e dintorni e come autista di limousine prima dell'esordio al cinema

di Dave Hill Cirio - 2 Agosto 2026

L’addio a Vincent Pastore: l’attore trovato morto nel suo appartamento del Bronx a 80 anni.

Addio a Vincent Pastore

L’attore italoamericano Vincent Pastore, volto celebre per la sua interpretazione di Salvatore “Big Pussy” Bonpensiero nella serie cult I Soprano, è morto all’età di 80 anni.

Il corpo privo di vita dell’attore è stato trovato all’interno del suo appartamento a New York, nel quartiere del Bronx dove era nato e cresciuto.

A lanciare l’allarme è stato un vicino di casa -notizia riportata inizialmente dalla testata statunitense Deadline-, preoccupato per non aver avuto sue notizie da circa tre giorni.

Le autorità non hanno ancora reso note le cause ufficiali del decesso.

Dalla Marina e dai nightclub alla recitazione a 42 anni

Nato il 14 luglio 1946 nel Bronx, la vita e la carriera di Pastore hanno seguito un percorso del tutto singolare.

I primi anni

Dopo aver prestato servizio nella Marina degli Stati Uniti ed essersi iscritto alla Pace University, ha lavorato per oltre vent’anni come gestore di locali notturni e bar a New York e dintorni e anche come autista di limousine.

L’esordio tardivo

È approdato alla recitazione cinematografica solo a 42 anni. Decisivo fu l’incontro con i fratelli Matt e Kevin Dillon, che lo videro recitare in una piccola produzione teatrale locale e lo incoraggiarono a intraprendere la carriera da attore professionale.

Caratterista di culto

Nel corso degli anni novanta si è affermato come uno dei volti più riconoscibili per i ruoli da mafioso e gangster italoamericano, figurando con piccoli ruoli in pietre miliari del genere come Quei bravi ragazzi di Martin Scorsese e Carlito’s Way di Brian De Palma.

In totale ha collezionato circa 200 partecipazioni tra film e serie TV.

“Big Pussy” Bonpensiero: il ruolo della consacrazione

La svolta e la fama internazionale arrivano nel 1999 quando David Chase lo sceglie per interpretare Salvatore “Big Pussy” Bonpensiero nella serie HBO I Soprano.

Membro fedele della famiglia e amico fraterno del boss Tony Soprano (interpretato da James Gandolfini), il personaggio di Bonpensiero affronta una delle parabole narrative più drammatiche dell’intero show quando diventa un informatore dell’Fbi.

Lo smascheramento e la sua successiva eliminazione rimangono tra le scene più celebri e iconiche della storia della televisione.

Negli anni successivi, oltre a recitare a Broadway e partecipare a diversi programmi e reality show (tra cui Celebrity Apprentice e Dancing with the Stars), Pastore ha doppiato il film d’animazione Shark Tale. E partecipato a pellicole come Cose nostre – Malavita di Luc Besson. Lascia la figlia Renee.

Leggi tutte le news di Cinema