Politica

Il video sul voto segreto: tutti contro Futuro Nazionale

La "mossa" di Ziello fa arrabbiare tutti ma i vannacciani insistono: "Noi non abbiamo tradito gli elettori"

di Martino Tursi - 15 Luglio 2026

I deputati di Futuro Nazionale si fanno il video al voto segreto per testimoniare di aver votato a favore delle preferenze: scoppia la bagarre dentro e fuori dall’Aula. Lo scontro è feroce. Siamo già in pieno clima da campagna elettorale. E il confronto istituzionale ne risente, eccome. La febbre del voto inizia a farsi contagiosa. Con il governo finito sotto su un tema che è molto sentito dall’elettorato del centrodestra, come appunto quello delle preferenze, dimostrare di non aver “tradito” il sentiment diventa un banco di prova e di scontro elettorale.

Il video sul voto segreto in Aula, polemiche su Futuro Nazionale

A postare il video è stato il deputato di Futuro Nazionale Edoardo Ziello. Che ha accompagnato la pubblicazione con una didascalia a dir poco feroce. “Le preferenze sulla legge elettorale sono state affossate a causa dei franchi tiratori presenti tra le file della Lega e di Forza Italia. Se tutto il Centrodestra le avesse votate compattamente come auspicato dal Generale, Vannacci, sarebbero passate”. Quindi la chiosa, altrettanto velenosa: “I traditori della destra sulla legge elettorale non siamo noi”.

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Un mare di veleni

La scelta di fare il video e di postarlo sui canali social ha calamitato su Futuro Nazionale un uragano di polemiche. Il Partito democratico ha chiesto provvedimenti. Il deputato dem Federico Fornaro ha tuonato: “Si apra un’istruttoria, si è trattata di una grave violazione del regolamento, un insulto all’aula, non è possibile far passare questo come un atto di goliardia. Chiediamo l’intervento di Fontana, è inaccettabile un comportamento come questo. Queste cose sono da Repubblica delle banane”. Il vicepresidente della Camera, Giorgio Mulé, ha promesso che la Camera non resterà inerte di fronte alla “provocazione” dei vannacciani. Che, intanto, capitalizzano una nuova polemica e altra visibilità.