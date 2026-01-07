Italpress Notizie Turismo

VOIhotels acquisisce il Cinisi Florio Park Hotel in Sicilia

di Italpress - 7 Gennaio 2026

PALERMO (ITALPRESS) – VOIhotels, divisione hòtellerie di Alpitour World, annuncia l’acquisizione di Cinisi Florio Park Hotel, prestigiosa struttura in riva al mare che prenderà il nome di VOI Florio Resort. L’operazione, che prevede un piano di ristrutturazione, come si legge in una nota, vedrà un investimento complessivo finale – incluso l’acquisto e gli interventi di riqualificazione – pari a 20 milioni di euro. Questa iniziativa, sottolinea la nota, si inserisce nella strategia di ampliamento dell’offerta VOIhotels in Sicilia, dove sono già presenti 3 resort e 3 hotel della collezione VRetreats, oltre allo sviluppo di sinergie con l’ecosistema Alpitour World. Grazie alla sua posizione strategica, a soli 8 chilometri dall’aeroporto di Palermo, il VOI Florio Resort, infatti, rafforza la collaborazione con la divisione del Tour Operating, entrando anche nell’offerta dei principali marchi del Gruppo, e con la compagnia aerea Neos, che da giugno 2024 ha introdotto il volo diretto Palermo-New York con due frequenze settimanali, registrando performance molto positive. La struttura entrerà da subito nell’offerta VOIhotels e si presenterà rinnovata a partire dalla stagione estiva 2027, con l’obiettivo di arricchire ulteriormente le proposte mare in Sicilia attraverso esperienze dedicate al benessere, allo sport e alla vacanza familiare.«L’acquisizione del VOI Florio Resort- spiega Paolo Terrinoni, Amministratore Delegato VOIhotels – si inserisce in un percorso di espansione e investimento che stiamo portando avanti con l’obiettivo di ampliare la nostra presenza nelle principali destinazioni leisure italiane e di riqualificare le strutture esistenti. La radicata tradizione nell’hospitality del Gruppo, capace di attrarre clientela nazionale e internazionale anche grazie alle forti sinergie con le altre divisioni, fa di Alpitour World un punto di riferimento per investitori e operatori interessati a valorizzare i propri asset nel Paese».Il VOI Florio Resort è una struttura 4 stelle circondata da un parco di quattro ettari che si affaccia su uno dei tratti di costa più suggestivi della Sicilia occidentale, il Golfo di Castellammare. Il complesso è composto da 21 edifici, di cui 17 dedicati alle 210 camere distribuite su uno o due piani. L’edificio centrale ospita la Hall, il bar e un ristorante panoramico con terrazza sul mare. Tra le principali dotazioni della struttura: Spiaggia in concessione direttamente accessibile tramite un breve sentiero interno, attrezzata con lettini e ombrelloni; Una piscina con idromassaggio e una piscina dedicata ai bambini; La Florio Beauty House, una SPA di 350 metri quadrati con aree dedicate a trattamenti e percorsi wellness; Un centro congressi con capienza fino a 400 persone; Impianti sportivi: 3 campi da tennis, campo polivalente volley/tennis, mini-golf, bocce, ping pong, area tiro con l’arco.Il resort, puntualizza la nota, propone un’offerta completa e già perfettamente allineata al modello di ospitalità VOIhotels, orientato al benessere, allo sport e alla vacanza in grado di soddisfare tutte le esigenze, anche le più sofisticate.La divisione hòtellerie di Alpitour World conta oggi 27 strutture, di cui 18 resort sun & beach VOIhotels posti nelle più belle località nazionali e internazionali, e 9 hotel della collezione VRetreats in diverse città italiane. Il VOI Florio Resort rappresenta un nuovo passo nel percorso di crescita, fondato su investimenti strategici e un ampliamento della qualità dell’esperienza offerta agli ospiti, conclude la nota.– foto Ufficio Stampa Alpitour world –(ITALPRESS).