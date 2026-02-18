Italpress Notizie Motori

Volvo Trucks, 10mila camion a gas venduti nel mondo

di Italpress - 18 Febbraio 2026

MILANO (ITALPRESS) – I camion Volvo alimentati a gas stanno registrando un aumento delle vendite, poichè sempre più mercati stanno adottando combustibili alternativi che consentono una significativa riduzione delle emissioni di CO2.

Il 2025 è stato l’anno migliore in assoluto per Volvo in termini di vendite di veicoli alimentati a gas, grazie a prodotti all’avanguardia, all’offerta e al costo favorevole del carburante. Volvo Trucks ha consegnato oltre 10.000 camion alimentati a gas in tutto il mondo da quando l’azienda ha introdotto questa tecnologia nel 2018. Finora, il Regno Unito è il mercato leader di Volvo, seguito da Germania, Svezia, Paesi Bassi, Norvegia e Francia. I nuovi mercati del gas in espansione includono l’India e l’America Latina, dove i volumi sono in costante crescita.

I motori a gas Volvo sono disponibili nella gamma pesante Volvo FM, FH e FH Aero e possono funzionare senza problemi con LNG (gas naturale liquefatto) convenzionale o bio-LNG, un gas non fossile derivato dai rifiuti organici che sostituisce quello tradizionale.

“La tecnologia dei motori a gas Volvo è una soluzione all’avanguardia in termini di potenza, coppia, risposta del motore ed efficienza dei consumi, e i nostri clienti apprezzano anche le ottime prestazioni, la guidabilità e il comfort generale dei nostri camion a gas”, afferma Jan Hjelmgren, responsabile della gestione dei prodotti presso Volvo Trucks.

“Vediamo un potenziale sostanziale per i veicoli a gas come un passo importante nel percorso verso il trasporto a emissioni zero”. I camion a gas Volvo possono percorrere fino a 1.000 chilometri con un solo pieno, il che li rende particolarmente adatti al trasporto a lungo raggio e alla distribuzione regionale, nonchè alle operazioni di costruzione.

Rappresentano un’alternativa pratica ad altre soluzioni a basse emissioni in un momento in cui gli autotrasportatori e i committenti sono alla ricerca di opzioni più sostenibili. In diversi paesi esiste già una rete ben sviluppata di stazioni di rifornimento di gas e l’accesso al bio-LNG è in rapida espansione.

Alcuni esempi sono Germania, Norvegia, Finlandia e Svezia, dove tutte le stazioni di rifornimento di gas offrono ora questo carburante. Ciò consente a molti utenti di ottenere riduzioni di CO2 fino al 100% (dal pozzo alla ruota).

Nei mercati in cui sono disponibili incentivi fiscali e sostegno pubblico per i carburanti rinnovabili e le basse emissioni, il bio-LNG diventa un’alternativa altamente conveniente. L’avanzata tecnologia dei motori a gas Volvo deriva dalla catena cinematica D13 di grande successo, che offre prestazioni simili al diesel riducendo sostanzialmente le emissioni di CO2.

foto: ufficio stampa Volvo Trucks Italia

