Teatro

What Woman… No Want: Giorgio Gori porta in scena l’eterno mistero femminile

di Priscilla Rucco - 16 Aprile 2026

Domenica 19 aprile al Piccolo Teatro di Prova di Roma uno spettacolo tra ironia, poesia e riflessione sul “maschio contemporaneo”

Lo spettacolo

Cosa vogliono davvero le donne? È la domanda più antica per eccellenza, quella che attraversa generazioni di uomini disorientati, e che Giorgio Gori – attore, autore e regista – sceglie di affrontare senza filtri e con abbondante autoironia. “What Woman… No Want” è uno spettacolo che nasce da una confessione: il racconto personale di un uomo che ripercorre le proprie esperienze sentimentali, dalle paure infantili ai primi goffi approcci, fino alla conquista della donna amata.

Ironia e parodia come strumenti anche di indagine

Il modus operandi scelto è quello della commedia intelligente: sketch teatrali, poesie, monologhi, con un riferimento esplicito al film con Mel Gibson “What Women Want” del 2000, di cui lo spettacolo propone una rilettura parodistica. Non si tratta però di semplice intrattenimento: attraverso la risata, Giorgio Gori costruisce uno sguardo critico, ma benevolo ed ironico sul maschio moderno, invitando il pubblico a interrogarsi su quanto gli uomini conoscano davvero il mondo femminile – o quanto invece si limitino a fare sistematicamente ciò che le donne non vogliono.

Il cast e la regia

Sul palco con Gori, che firma anche la regia, l’attrice Achiropita Dalila Bosco e la ballerina Giulia Tomacelli, presenze sceniche che ampliano la prospettiva dello spettacolo e accompagnano il protagonista nella sua esplorazione dell’universo femminile. La formula proposta è quella di un teatro “popolare” nel senso più nobile del termine: accessibile, coinvolgente, ma soprattutto capace di alternare leggerezza e profondità sottile e ricercata con intelligenza e bravura.