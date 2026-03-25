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Aggiornamento iOS 26.4: tutto quello che cambia su iPhone

di Andrea Scarso - 25 Marzo 2026

Arriva su iPhone l’aggiornamento iOS 26.4 e porta con sé un pacchetto di novità più consistente di quanto il numero di versione potrebbe far pensare. Non è ancora il grande rilancio di Siri, quello è atteso alla WWDC di giugno, ma chi installa iOS 26.4 troverà funzioni concrete, correzioni che migliorano l’uso quotidiano e una lunga lista di patch di sicurezza. Vale la pena aggiornare, e subito.

Aggiornamento iOS 26.4 e Apple Music: arriva la playlist generata dall’AI

La novità più visibile riguarda Apple Music. La nuova funzione Playlist Playground permette di creare una scaletta musicale semplicemente descrivendo un’idea, uno stato d’animo o un momento: il sistema elabora il testo e restituisce una selezione di brani, completa di titolo e descrizione. Per ora è disponibile solo negli Stati Uniti, ma l’arrivo in Italia sembra solo questione di tempo.

Sempre in ambito musicale, fa il suo ingresso una sezione dedicata ai Concerti, pensata per tenere d’occhio le date live degli artisti che si seguono. L’interfaccia di album e playlist è stata ridisegnata con grafiche a piena pagina, e finalmente è possibile aggiungere un brano a più playlist in una sola operazione. Per gli amanti di Shazam, già da tempo integrato nel Centro di Controllo, è da segnalare anche l’arrivo del riconoscimento musicale offline: iPhone può identificare un brano anche senza rete, salvando il risultato e mostrandolo non appena torna la connessione.

Condivisione familiare più libera: pagamenti separati in Family Sharing

Un’altra novità destinata a fare la differenza nella vita di tutti i giorni riguarda la condivisione familiare. Con questo aggiornamento iOS 26.4, ogni membro adulto di un gruppo Family Sharing può finalmente associare un proprio metodo di pagamento per gli acquisti, senza dover necessariamente usare quello dell’organizzatore del gruppo. Era una delle rigidità più discusse dell’ecosistema Apple: la gestione centralizzata era comoda in teoria, ma creava attriti nelle famiglie dove le spese non fanno capo a una sola persona. Il nuovo modello è più elastico e più vicino a come funziona davvero la vita domestica.

Sicurezza: oltre 35 vulnerabilità corrette

Il capitolo più rilevante, anche se meno visibile, è quello della sicurezza. Apple ha documentato la correzione di oltre 35 vulnerabilità che interessavano componenti critici del sistema: kernel, WebKit, Mail, Siri, la sandbox e il modulo telefono, tra gli altri. Alcune di queste falle potevano consentire accessi non autorizzati a dati sensibili, causare crash di sistema o aggirare le policy di sicurezza del browser. Due novità strutturali completano il quadro: la Protezione del dispositivo rubato è ora attivata di default, in precedenza era opzionale, e nell’app Messaggi iniziano i test per la crittografia end-to-end su RCS, che renderà più sicure anche le chat tra iPhone e dispositivi Android.

Produttività, bug della tastiera e Digital Markets Act

Sul piano dell’uso quotidiano, l’aggiornamento introduce i video podcast nell’app Podcast con supporto HLS e download offline, una nuova sezione Urgente in Promemoria e un’opzione in Comandi Rapidi per impostare direttamente il limite di ricarica della batteria. Ci sono anche ritocchi nelle impostazioni di iCloud, hotspot e accessibilità, oltre a nuove opzioni in Fotocamera e Shortcuts.

Un fix che molti attendevano riguarda la tastiera: iOS 26 aveva introdotto un bug che, durante la digitazione rapida, causava la perdita di caratteri e comportamenti erratici nell’autocorrezione. L’aggiornamento promette maggiore precisione su questo fronte, per tanti utenti sarà probabilmente il miglioramento più percepibile di tutto l’update.

Per chi vive in Europa, arrivano nuove funzioni legate al Digital Markets Act: tra queste, il Notification Forwarding verso dispositivi non Apple e una maggiore interoperabilità con accessori di terze parti.

Le otto nuove emoji (e Siri ancora in attesa)

In chiusura, una nota leggera: iOS 26.4 porta otto nuove emoji, tra cui orca, trombone, frana, ballerina e un volto “distorto”. Non sono certo il centro dell’aggiornamento, ma puntualmente diventano i contenuti più condivisi sui social nei giorni dopo il rilascio.

Per la nuova Siri, invece, bisognerà aspettare ancora. Apple sta lavorando a una revisione profonda dell’assistente vocale, che con ogni probabilità sarà presentata il prossimo 8 giugno alla tanto attesa WWDC.

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