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Witkoff a Oslo, l’incontro con Zelensky e gli europei

Secondo Axios, l'inviato della Casa Bianca poi volerà a Mosca

di Cristiana Flaminio - 20 Ottobre 2026

Oggi a Oslo, l’inviato della Casa Bianca Steve Witkoff prenderà parte ai colloqui tra i presidenti europei e l’ucraino Volodymyr Zelensky. Poi il programma dell’inviato prevede una puntata, dopo l’incontro in Norvegia, fino in Russia. Lo riferisce Axios che fissa l’agenda di oggi citando funzionari statunitensi. L’obiettivo, stando a quanto trapela dai media americani, sarebbe quello di fissare, nero su bianco, una proposta di pace da presentare al vaglio del Cremlino.

Witkoff a Oslo, poi in Russia

L’impegno americano per raggiungere la pace in Europa registra, dunque, un nuovo capitolo. Oggi la presenza dell’inviato Steve Witkoff a Oslo sarebbe, dunque, propedeutica a intavolare nuovi negoziati con la Russia. L’obiettivo della Casa Bianca è fin troppo chiaro, anzi cristallino dopo l’accordo sul diesel raggiunto tra lo stesso Trump e il presidente russo Vladimir Putin. “Il presidente Trump ha avviato un intenso processo per elaborare una proposta di pace globale con l’Ucraina e l’Europa, e il prossimo passo sarà quello di verificare se tale lavoro possa costituire la base per seri negoziati con la Russia”, ha affermato il funzionario statunitense.

Kushner ha la febbre

Ai colloqui doveva presenziare anche il genero del presidente americano, Jared Kushner. Ma a Oslo ci sarà solo Witkoff. Ufficialmente, l’influenza avrebbe tenuto fermo ai box il consigliere di Trump. Dall’incontro di oggi, quindi, può arrivare un contributo alla pace o quantomeno a una tregua. I problemi, a cominciare dai casi energetici e dalla crisi del diesel, sono arrivati in ogni angolo del pianeta. Anche negli Stati Uniti. La guerra, adesso, non la vuole più nessuno.

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