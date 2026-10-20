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Diesel, Trump annuncia un piano da 8 miliardi per gli agricoltori

L'annuncio in un comizio in Kansas, l'iniziativa una tantum per sostenere le imprese

di Giovanni Vasso - 20 Ottobre 2026

Donald Trump fa sul serio e annuncia un programma da otto miliardi di dollari per sostenere gli agricoltori. E per farlo adesso che, nella stagione del raccolto, hanno più bisogno di acquistare diesel e carburante a prezzi che non siano proibitivi. Una mossa, quella della Casa Bianca, che sembra rispondere a due esigenze. La prima, strettamente politica: difendere un fortino elettorale in vista delle mid-term. La seconda, più economica: evitare che i rincari possano estendersi ai prodotti “finiti” e quindi far aumentare, ancora di più, l’insistente inflazione che non consente alla Fed di abbassare i tassi come vorrebbe il tycoon.

Trump e il programma da 8 miliardi per gli agricoltori

Il programma annunciato da Trump si chiama Harvest Fuel Relief Program. L’ufficialità è arrivata proprio in Kansas, durante un comizio del presidente a sostegno della ricandidatura del senatore del Gop Roger Marshall. “Roger Marshall è il leader che ha lottato affinché ciò accadesse”, ha detto Trump. “Roger ha fatto sì che accadesse” che per gli agricoltori americani siano in arrivo otto miliardi in aiuti per l’acquisto di diesel. Si tratta di un’iniziativa una tantum, come ha poi specificato il Dipartimento dell’Agricoltura in una nota.

“Sostegno fondamentale”

Brooke Rollins, che dirige il dipartimento di Stato all’Agricoltura, ha spiegato che il programma annunciato da Trump sarà decisivo per fornire “un sostegno fondamentale agli agricoltori che si trovano ad affrontare costi crescenti e perturbazioni del mercato”. L’iniziativa è stata fortemente voluta dai Repubblicani. Il grande problema, di fondo, è lo stesso che toglie il sonno a Trump da diverse settimane. Tra Ucraina e Iran, il prezzo del diesel è diventato proibitivo anche negli States. E gli elettori, cose del genere, in America son soliti farle scontare (in maniera salata) a chi governa.

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