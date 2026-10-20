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“Addicted Gentlemen”, nessuno li chiamerà tossici

di Giulia Panasia - 20 Ottobre 2026

Colpi pesanti, carichi di rabbia, pugni che affondano nei sacchi, è ciò che echeggia nella palestra di pugilato di Jack Glass e in fondo, dietro ad una porta, ad aspettare nell’ufficio di Susie, la sorella di Jack, non è lei a sedere dietro alla scrivania, ad attenderli c’è Bobby Glass, boss della cannabis, venuto a richiamare all’ordine la figlia Susie ed Eddie Horniman, Duca di Halstead.

Quella stanza diventa un ring, a sfidarsi sono due visioni sul futuro del business della cannabis, quella ambiziosa del Duca che punta a far approvare la legalizzazione per dare all’ affare una parvenza di rispettabilità, degna di un nobile come lui senza però rinunciare ai profitti che gli fanno gola e quella conservatrice di Bobby Glass che si è sempre mosso nell’ombra e da lì vuole continuare a manovrare il sistema. E alla fine a vincere è Bobby che stende la politica e decide per lei: la legge non passa.

Fuori dallo schermo della serie TV “The Gentlemen” è uno scontro che si è ripetuto più volte.

L’inquadratura è sempre la stessa: il profitto come unica trama, in primo piano chi lo gestisce, sullo sfondo chi consuma, comparsa indispensabile e, fuori campo, le vittime di questo intreccio di potere e denaro.

Eppure, non tutti i consumatori sono uguali. Quelli che frequentano salotti, uffici che contano e ambienti esclusivi vengono percepiti come trasgressivi quasi affascinanti, tra loro c’è chi usa le sostanze per mantenere ritmi e aspettative crescenti, una dipendenza silenziosa che si maschera da efficienza. Quelli delle periferie etichettati come tossici.

Per i primi, la clinica di lusso diventa quasi una narrazione da esibire sotto la luce dei riflettori, una rinascita in cerca di applausi per gli altri solo il buio di una comunità di recupero o servizio pubblico affollato dove per essere seguiti bisogna lottare. Ma quando si parla di legalizzazione raramente si cercano soluzioni per chi ne paga il prezzo.

Chi la sostiene parte quasi sempre dall’obiettivo di sottrarre il profitto alle mafie per riconvertirlo in gettito per la prevenzione, così la salute di chi consuma si finanzia con il profitto di chi la danneggia.

A fare da cornice c’è la giustizia, chiamata in causa per liberare tribunali dai processi e svuotare le carceri dai reati minori. Ma tentare di cambiare una legge perché non si riesce a farla rispettare è una riforma o una resa?

Una volta sottratto alle mafie il potere di gestire quel mercato, a chi andrà? Alle grandi società o tramite taciti accordi, a chi già controllava quel mercato?

E resta un timore, condiviso dalla comunità scientifica, che aprire una breccia alla cannabis renda più facile, in futuro, l’accesso a sostanze più insidiose. Per qualcuno la legalizzazione non cambia nulla, quella libertà ce l’ha già. Chi avrebbe bisogno di essere tutelato è invece chi oggi non ha voce in capitolo.

E per loro, in Europa, alternative esistono già.

Tra questi, un esempio, è il Portogallo, che ha tentato di risolvere il problema non legalizzando, ma depenalizzando il consumo, chi fa uso di droghe non viene tacciato di essere un criminale, ma supportato con percorsi di cura. Le carceri si alleggeriscono mentre le cure si rafforzano grazie a un piano nazionale che ha raddoppiato investimenti.

Resta però la domanda da cui siamo partiti: chi ci guadagna davvero?

La risposta, forse, è tra le mura di una dimora inglese, nei suoi vasti giardini o ancor di più nei sotterranei che il nobiluomo Horniman ha concesso in segreto ai Glass per salvare il lustro della casata lì, sotto la luce artificiale delle lampade, cresce una sterminata piantagione di cannabis. Tra blasone ed eleganza british sono cresciuti i figli Eddie e Freddy: stesso sangue, stessi privilegi, destini opposti.

Freddy, primogenito, fragile, schiavo della cocaina viene diseredato dal padre a favore del fratello Eddie, ex ufficiale dell’esercito ritenuto più adatto a proteggere l’eredità. Il primo resta prigioniero della sostanza, il secondo, diventando, cinico e affarista, assuefatto al denaro e al potere. Entrambi sono dipendenti, ma nessuno li chiamerà mai tossici.

Il sangue blu nobilita tutto, la cocaina diventa una debolezza di classe, l’avidità semplice fiuto per gli affari.

Del resto, sono dei “Gentlemen”.

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