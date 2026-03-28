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Xenia cresce del 26% e punta anche sull’intelligenza artificiale

di Italpress - 28 Marzo 2026

ROMA (ITALPRESS) – Xenia Hôtellerie Solution ha chiuso il 2025 con ricavi pari a 72 milioni di euro, in crescita del 26% rispetto ai 57 milioni dell’anno precedente. Un risultato che, spiega una nota, riflette un’intensa stagione di espansione: la catena alberghiera Phi Hotels è passata da 10 a 17 strutture nel corso dell’anno, e conta già 19 hotel nei primi mesi del 2026.

La perdita netta di 2,6 milioni di euro registrata nell’esercizio “è riconducibile principalmente a un fattore tecnico e temporale: l’intensa attività acquisitiva che ha incluso anche l’acquisizione del gruppo Italica Turismo – che gestisce hotel e un tour operator internazionale con un fatturato stimato di circa 24 milioni di euro – si è completata a fine ottobre 2025, a stagione turistica ormai chiusa. La società ha quindi sostenuto i costi di integrazione e preparazione senza poter beneficiare dei relativi ricavi, che affluiranno invece a partire dal 2026″, si legge.

La società italiana dell’ospitalità chiude il 2025 con ricavi a 72 milioni di euro e annuncia l’acquisizione di una piattaforma tecnologica basata su AI. “Il 2025 è stato l’anno in cui Xenia ha costruito la piattaforma industriale su cui crescere nei prossimi anni – ha dichiarato Ercolino Ranieri, Amministratore Delegato -. La perdita registrata è stata determinata principalmente da un disallineamentotemporale conseguente alla densa fase acquisitiva. La Società è entrata nel 2026 con una base dimensionale significativamente ampliata e con le condizioni per una progressiva normalizzazione della redditività”.

Sul fronte dell’innovazione, Xenia ha annunciato l’acquisizione del 60% di Layover Technology Solutions, titolare della piattaforma Herop: un sistema basato su intelligenza artificiale per l’accommodation e per i servizi di disruption delle compagnie aeree. La società, che ha già all’attivo collaborazioni con compagnie aeree e aeroporti, ha triplicato i propri ricavi nell’ultimo anno. L’investimento è di 1,5 milioni di euro, interamente finanziato con risorse proprie. L’assemblea degli azionisti è convocata per il 28 aprile 2026 per l’approvazione del bilancio e il rinnovo degli organi sociali.

– foto ufficio stampa Xenia –

(ITALPRESS).