17 Giugno, il prezzo dell’innocenza: la lezione di Enzo Tortora contro la gogna cautelare

Giustizia

Enzo Tortora e il 17 giugno: perché la Giornata per le vittime degli errori giudiziari difende l'imputato libero. La presa di posizione dell'Avv. De Gregorio

di Anna Tortora - 7 Agosto 2026

L’approvazione alla Camera dei Deputati della Proposta di Legge che intesta al 17 giugno, anniversario dell’arresto di Enzo Tortora nel 1983, la Giornata nazionale in memoria delle vittime degli errori giudiziari ha riaperto una frattura strutturale del nostro ordinamento: il confine tra il rigore formale delle categorie codicistiche e la tutela sostanziale della libertà individuale.

Sul tema si inserisce l’intervento dell’Avv. Giuseppe De Gregorio, che disseziona il provvedimento sul piano dogmatico e politico-processuale, evidenziando il divario tra il modello accusatorio disegnato dal legislatore del 1989 e la prassi giudiziaria concreta.

“L’Italia è il Paese in cui continuamente si dedica una Giornata ad un Evento storico di rilievo, o ad una persona storicamente riconosciuta, pertanto siamo abituati all’idea che il nostro Parlamento ne dedichi simbolicamente un giorno. Questo è accaduto pochi giorni fa, quando la Camera dei Deputati ha deciso con i voti della Maggioranza di intestare il 17 Giugno alle vittime di errori giudiziari. La data non è casuale, ma è scelta in quanto coincidente alla carcerazione di Enzo Tortora.

Non solo alcuni partiti, facilmente individuabili, ma anche personalità del mondo della cultura, ma anche e soprattutto addetti ai lavori hanno voluto porre l’accento sulla etimologia dell’espressione “errore giudiziario”, ritenendo che quello di Tortora non fosse da considerarsi tale, in quanto, benché privato della libertà e condannato in Primo Grado, venne assolto nel Giudizio di Appello, e confermato nel giudizio definitivo innanzi alla Suprema Corte di Cassazione.

Tecnicamente la vicenda di Tortora non può essere annoverata codicisticamente nella categoria di “errore giudiziario”, ma la Proposta di Legge ha voluto che non cadesse nell’oblio la carcerazione inutile di un soggetto incolpevole. Il nostro Codice di Procedura Penale prevede dal 1989 un Processo per l’imputato libero e, soltanto eccezionalmente, limitato nella libertà attraverso le diverse misure cautelari e/o coercitive. Il legislatore del 1989 aveva programmato l’espiazione della pena soltanto al momento della definitività della sentenza di condanna, così come dovrebbe essere, e non anticipare gli effetti limitativi della libertà al momento del solo sospetto, definito “indizio”, spesso assolutamente inconsistente.

La Camera dei Deputati attraverso il Progetto di Legge ha voluto ribadire che il nostro processo è un processo per l’imputato libero per evitare che possano esserci dei rigurgiti di eventi e facts che hanno caratterizzato la fine del secolo scorso, quando la famosa inchiesta che ebbe a riguardare la politica legata all’imprenditoria ha speculato fortemente sul terrore della limitazione della libertà per acquisire dati investigativi non sempre ritenuti reali all’esito di dibattimenti durati anni, non realtà che non hanno trasformato il sospetto in prova, tanto da produrre l’assoluzione e la libertà completa dell’imputato. È questo l’obiettivo del nostro legislatore, ma contemporaneamente eravamo sicuri che un certo giustizialismo non avrebbe ceduto il passo neanche di fronte ad un fatto storico accertato. Ci auspichiamo che i Senatori di una certa parte politica non duplichino i colleghi della Camera.”