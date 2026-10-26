Torino

di Redazione - 26 Ottobre 2026

Due arresti e 25 denunce per gli scontri di sabato con la polizia

Sono due gli arresti e 25 le denunce della polizia a Torino per la manifestazione non autorizzata di sabato in centro città, per resistenza a pubblico ufficiale. Le denunce sono per istigazione a delinquere, inosservanza dei provvedimenti dell’autorità, travisamento e resistenza a pubblico ufficiale. La manifestazione era stata organizzata da attivisti riconducibili all’ex centro sociale Askatasuna.

Polizia, carabinieri e guardia di finanza hanno identificato in tutto 413 persone.

Ha trascorso la notte in ospedale per accertamenti medici uno dei partecipanti al corteo di ieri a Torino.Leggi qui le ultime notizie: IL TORINESE