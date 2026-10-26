Politica

Schlein festeggia col Brasile di Lula: “Democrazia 1-Oligarchia 0”

Il post della segretaria dem: "Le destre si possono battere"

di Pietro Pertosa - 26 Ottobre 2026

L’esito delle elezioni in Brasile (e in Serbia) fa felice Elly Schlein. Che intravede, nella vittoria del socialista Inacio Lula una sconfitta delle “destre nazionaliste”. E, dunque, un felice presagio per il Pd e il campo largo di quel che potranno dire, da qui a un anno, le elezioni italiane. La segretaria del Partito democratico esulta, e lo fa pubblicamente con un post affidato a Facebook. Rilanciando, partendo dal Sud America e arrivando ai Balcani, la sfida politica ed elettorale al centrodestra guidato da Giorgia Meloni.

Schlein festeggia col Brasile di Lula

Le parole della leader dem sono nette. “Straordinaria rimonta e vittoria al ballottaggio del presidente Lula, una grande notizia dal Brasile”, scrive Schlein. Che annuncia la lieta notizia: “Le destre nazionaliste si possono battere nonostante il loro potere, i loro algoritmi e i loro miliardi”. In Sudamerica, per la leader dem “non perde soltanto la dinastia dei Bolsonaro, perdono anche Trump e i suoi alleati coi loro tentativi di ingerenza nelle elezioni brasiliane”. Resta, va da sé, la contestazione del risultato elettorale da parte della destra brasiliana dopo l’apertura, fuori tempo massimo, dei seggi a Salvador de Bahia.

Democrazia-Oligarchia 1-0

Se si parla di Brasile, per Elly Schlein la tentazione è quella della metafora calcistica. “Democrazia 1 – Oligarchia 0”. Un risultato netto per la segretaria democratica. Che non è insensibile a ciò che è accaduto anche a Belgrado. “Tra questa e la vittoria degli studenti in Serbia – ha concluso – una pessima giornata per gli autocrati del mondo e una splendida giornata per la democrazia”.

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