Torino

Rock Jazz e dintorni a Torino: Fiorella Mannoia e il C2C Festival

di Redazione - 25 Ottobre 2026

Lunedì. “Aspettando il Festival…”, prologo del cartellone principale del Moncalieri Jazz Festival, prevede a Villa Roddolo il concerto del duo Santoro- Arnoldi.

Martedì. Al Blah Blah si esibiscono gli Anna OX. Sempre per “Aspettando il Festival…” all’Ospedale Sant’Anna , Reparto Maternità, si esibisce Lil Darling & Fulvio Vanlaar.

Mercoledì. Al teatro Colosseo per 2 sere consecutive, Fiorella Mannoia rilegge brani di Fabrizio De Andrè e Ivano Fossati. Al Blah Blah sono di scena Lorusso e Il Vangelo di Giovanna. Per “Aspettando il Festival…”, all’Osteria Rabezzana, suona il CG quartet. All’ Hiroshima Mon Amour si esibisce Macello.

Giovedì. Inizia il Festival C2C fino a domenica primo novembre. Più conosciuto come Club To Club, giunge alla venticinquesima edizione. Festival dedicato alla musica Avant-Pop, Avanguardia e Elettronica. Tra i tanti concerti si segnala: Wendy Eisenberg ( concerto inaugurale) alle OGR, Fine al Lingotto sabato 31, 3 Oklou venerdì 30 al Lingotto e Grouper domenica primo novembre per la chiusura di C2C. Al Cafè Neruda suona il duo chitarristico Tessarollo-Chiappetta. Al Blah Blah sono di scena Sulabu e Anna Spray. All’Off Topic si esibisce Laila Al Habash.

Venerdì. Al teatro Colosseo recital di Nino Frassica &The Plaggers Band. Al Cap 10100 “Concerto per GAZA- Musica Resistente”, con l’esibizione dei Gab, Siderurgici, Righeira e Errico Cantamale.

Per “Aspettando il Festival…”a Moncalieri alla Famija Moncalieresa concerto de “Le Voci Di Corridoio”. Al Magazzino sul Po suonano i Movie Star Junkies.

Sabato. All’ Off Topic si esibiscono i Melancholia. Alla Divina Commedia sono di scena gli Yourmother. Al Circolo Sud suonano i The Maryangels.

Pier Luigi Fuggetta

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