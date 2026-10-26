Torino

Lavori in corso: cantieri in città per strade, incroci e marciapiedi

di Redazione - 26 Ottobre 2026

Manutenzione delle strade, rinnovo delle pavimentazioni, sistemazione dei marciapiedi e miglioramento della sicurezza e dell’accessibilità degli incroci. Prosegue in diversi quartieri di Torino il programma “Torino Cambia – Spazi che uniscono”, sostenuto da Fondazione CRT con un investimento complessivo di 32 milioni di euro per la cura delle strade e degli spazi pubblici

Da lunedì 26 ottobre le squadre saranno al lavoro per riasfaltare strada Val San Martino, nel tratto compreso tra via Pinin Pacòt e strada Santa Margherita. Da martedì 27 a venerdì 30 ottobre la linea 54 GTT sarà limitata all’intersezione con via Pinin Pacòt, con la temporanea soppressione della fermata successiva.

Martedì 27 ottobre prenderanno il via anche i lavori in via Nizza, nel tratto davanti al Lingotto compreso tra via Vado e il civico 294. Le operazioni interesseranno l’intera intersezione con via Millefonti, dove saranno rimossi i binari non più utilizzati, risanato il fondo stradale e posato il nuovo asfalto. Per consentire le lavorazioni è prevista la chiusura temporanea parziale di via Millefonti.

Sono in via di conclusione le operazioni di riasfaltatura in strada Antica di Collegno, dove la fine dei lavori è prevista per martedì 27 ottobre. Da inizio novembre il programma proseguirà in corso Sacco e Vanzetti e successivamente in via Valentino Carrera.

Verso la conclusione anche i lavori in corso Unione Sovietica, nel tratto compreso tra strada del Drosso e il ponte sul Sangone, dove il traffico è deviato sui controviali. Martedì 27 ottobre le squadre si sposteranno in via Anselmetti, con una parzializzazione della carreggiata. Tra venerdì 30 ottobre e lunedì 2 novembre, in base all’avanzamento delle attività, sarà poi la volta di strada del Drosso.

Prosegue inoltre il programma per migliorare la sicurezza e l’accessibilità di otto incroci cittadini. Le opere comprendono il rifacimento della pavimentazione, la sistemazione dei marciapiedi e delle aree di sosta, l’eliminazione delle barriere architettoniche e la posa di percorsi tattili per le persone con disabilità visive. Sono previsti anche l’adeguamento degli impianti semaforici e il miglioramento del deflusso delle acque piovane.

Mentre in piazza Hermada i lavori, avviati lunedì 19 ottobre, sono ancora in corso, si avviano alla conclusione quelli all’incrocio tra corso Sommeiller e corso Re Umberto. Da lunedì 26 ottobre l’impianto semaforico sarà spento per consentire a Iren di sostituirlo. Le operazioni dureranno circa due settimane e, durante questo periodo, la circolazione sarà regolata dagli agenti della Polizia Locale.

Dal 26 ottobre via all’intervento per rifare circa quaranta metri di marciapiede in corso Turati, nel controviale all’angolo con corso Dante. Il tratto sarà ripristinato con la posa della nuova pavimentazione e la sistemazione dei cordoli.

Proseguono infine i lavori di rifacimento della pavimentazione all’incrocio tra via delle Querce e via degli Abeti, nel quartiere Falchera. Oltre al rinnovo dell’asfalto, è prevista la sistemazione del cordolo della rotatoria. Il cantiere resterà attivo almeno per tutta la settimana.

Si avvia invece verso la conclusione la prima fase dei lavori di manutenzione del cavalcavia di via Pianezza, su corso Regina Margherita, che interessa la carreggiata in uscita dalla città in direzione della tangenziale. L’intervento continuerà domani, sabato 24 ottobre, dalle 5 fino alle 19 di domenica 25 ottobre, per consentire le lavorazioni più impattanti. In questo periodo, oltre al restringimento della carreggiata, è prevista la chiusura al traffico degli accessi alla tangenziale da corso Sacco e Vanzetti e da via Pianezza. Nel senso opposto di marcia, in direzione del centro, i lavori sono in programma a partire dalla metà della prossima settimana.

Accanto ai cantieri comunali, sono previsti interventi a cura dei gestori delle reti, che hanno comunicato il programma dei lavori.

GTT segnala che mercoledì 28 e giovedì 29 ottobre, tra le 8 e le 18, eseguirà lavori sui binari e su uno scambio tranviario in via XX Settembre, nel tratto compreso tra via IV Marzo e corso Regina Margherita, che sarà chiuso al transito. In una delle due giornate, ancora da definire, sarà limitato anche il passaggio dei mezzi di trasporto pubblico.

Italgas comunica l’avvio, da lunedì 26 ottobre, di lavori in zona Filadelfia: in via Filadelfia, tra piazza Basilicata e corso Siracusa, in via Castelgomberto, tra via Filadelfia e via Baltimora, e in via Eleonora d’Arborea, tra corso Cosenza e via Bernardo Canal. I cantieri dureranno fino al 6 novembre e comporteranno la deviazione della linea bus 58S.

Ireti informa che da mercoledì 28 ottobre partiranno alcuni lavori di ripristino, con modifiche alla circolazione: in corso Lecce, sulla corsia riservata a bus e taxi della carreggiata est tra piazza Rivoli e via Rosolino Pilo; in corso Unione Sovietica, nel controviale ovest tra il civico 410 e corso Traiano; e nell’area tra via Pagliani, via Chisola e via Nizza, dove sono previste chiusure. I cantieri dureranno fino al 6 novembre. Da giovedì 29 ottobre sono inoltre previsti lavori di scavo in corso Re Umberto, nel controviale est tra corso Vittorio Emanuele II e via San Quintino.

Smat comunica infine un intervento in piazza Sabotino, nella parte est tra il controviale nord di corso Peschiera e via Monginevro, per sostituire un elemento della rete dell’acquedotto. I lavori, della durata prevista di cinque giornate lavorative, comporteranno un restringimento della carreggiata, con limite di velocità di 30 chilometri orari, in corrispondenza dei binari tranviari.

Le modifiche alla viabilità possono comportare rallentamenti. Si consiglia di programmare gli spostamenti tenendo conto delle chiusure, valutare percorsi alternativi e prestare attenzione alla segnaletica temporanea. Il calendario potrà subire variazioni in caso di imprevisti o maltempo; eventuali aggiornamenti saranno comunicati tempestivamente.

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