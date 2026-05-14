I salami aromatizzati in vetrina a Rho Fiera Milano

Askanews Video

Il TUTTOFOOD testimonia l’impegno di Clai

di Askanews - 14 Maggio 2026

Milano, 14 mag. – Anche Clai ha preso parte al TUTTOFOOD di Milano, la fiera dedicata al sistema agroalimentare, che ha visto convergere nei padiglioni della fiera migliaia di operatori. Per il Gruppo agroalimentare romagnolo un’occasione per far apprezzare la propria proposta di carni e salumi e presentare le proprie novità, anche al vertice della struttura. Ha parlato così Antonio Giovanetti, Direttore Generale di Clai: “È un mercato altamente competitivo e avere la capacità di continuare ad innovarsi, per dare delle risposte alle nuove esigenze dei consumatori, è fondamentale. Noi stiamo lavorando in questo, in quanto riteniamo, essendo un’azienda di filiera di prodotto italiano, di poter garantire qualità ma anche servizio ai nostri consumatori”.

Con la linea Fragranze di Salame, l’azienda ha poi presentato i suoi salami aromatizzati, già sul mercato da diversi mesi. Un progetto che ha origini profonde. Ne ha parlato

“Siamo partiti con questo percorso dal nostro salame migliore, della nostra qualità più alta, quindi il 100% italiano di filiera, in cui abbiamo inserito delle aromatizzazioni che vengono proprio lavorate già all’inizio del processo di produzione e quindi accompagnano tutta la produzione della stagionatura del salame. Queste aromatizzazioni strizzano un po’ l’occhio alla generazione Z, quindi ai nuovi trend di consumo. Stiamo parlando del cardamomo, stiamo parlando di aromatizzazioni fruttate, stiamo parlando di alchermes che è un liquore molto utilizzato nella Mixology” ha dichiarato Gianfranco Delfini, Direttore Marketing di Clai.

Uno stand in cui è chiara la distintività dei prodotti, come testimoniato dalle fasi della degustazione, in cui si colgono a pieno l’impegno, la passione e l’attenzione che muovono tutti gli operatori che ogni giorno lavorano per la cooperativa romagnola.

Servizio Pubbliredazionale