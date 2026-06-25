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80° anni Vespa, Meloni riceve vertici Piaggio “Tra icone italiane più amate”

di Italpress - 25 Giugno 2026

ROMA (ITALPRESS) – Dopo aver partecipato nell’Aula di Montecitorio alla cerimonia celebrativa della prima seduta dell’Assemblea Costituente e prima di partire per Antibes per il 36° vertice intergovernativo tra Italia e Francia, il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha ricevuto brevemente a Palazzo Chigi il presidente esecutivo e l’amministratore delegato del Gruppo Piaggio, Matteo e Michele Colaninno, in occasione dell’80° anniversario del brevetto e dell’inizio della produzione della Vespa. Nella Sala dei Galeoni sono stati esposti tre esemplari storici del 1949, del 1964 e del 1976, oltre ad alcuni mezzi più moderni, di colori diversi, per comporre il Tricolore.

“La Vespa non è solo una eccellenza industriale ma è anche una delle icone italiane più amate nel mondo, simbolo della creatività e dello stile italiano. Celebrare i suoi ottant’anni anni significa rendere omaggio ad una delle storie più affascinanti e di successo del Made in Italy: un marchio che ha contribuito a costruire l’immaginario tricolore nel mondo e che alimenta tutt’oggi il soft power che la nostra Nazione esercita a livello globale”, ha dichiarato Meloni.

– Foto Palazzo Chigi –

(ITALPRESS).