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Jeep dedica una mini serie web sulle capacità off road della nuova Compass 4XE

di Italpress - 25 Giugno 2026

ROMA (ITALPRESS) – Jeep dedica una mini-serie dedicata alle straordinarie capacità di Nuova Jeep Compass 4xe, valorizzate dal selettore di modalità Jeep Selec-Terrain. Ogni episodio è dedicato a una modalità di guida, a partire da SAND & MUD. L’episodio 1 è già disponibile su tutti i siti europei Jeep e sui canali Instagram. Nuova Jeep Compass 4xe completamente elettrica da 375 CV, protagonista della serie, è da pochi giorni ordinabile in tutta Europa. Nuova Jeep Compass 4xe, al vertice della performance nella gamma Compass, è la protagonista di una mini-serie di quattro episodi dedicati alle capacità off-road. Tutti gli episodi saranno pubblicati entro la fine dell’anno. I video mostrano la Compass 4xe a trazione integrale affrontare le sfide più impegnative, sia off-road sia su strada, grazie al suo powertrain completamente elettrico a doppio motore da 375 CV. Tutte le storie ruotano attorno a un tema: in che modo il terreno può rivelare la qualità di un veicolo? Jeep ha portato Compass 4xe in diverse location e su vari tipi di terreno per mettere alla prova, nelle condizioni più difficili, ciascuna modalità di guida Jeep Selec-Terrain. “Vedere per credere. Solo immagini reali possono mostrare l’incredibile tenuta di strada, maneggevolezza e versatilità della nuova Jeep Compass 4xe. Il nostro brand è nato per superare ostacoli – off-road e nella vita quotidiana – e queste ‘Capability Stories’ dimostrano come restiamo sempre fedeli alle nostre radici. Abbiamo amato così tanto queste immagini da decidere di condividerle con la nostra community – e oltre. Buona visione”, ha sottolineato Fabio Catone, Head of Jeep Brand in Enlarged Europe. Per il primo episodio, dedicato alla guida su sabbia e fango, è stata scelta come location di ripresa l’area spettacolare delle dune del Comune di Riola Sardo e del Comune di Arbus, in Sardegna (Italia), dove è presente una zona specificamente attrezzata per l’off-road. Riferimento nelle prestazioni off-road nella nuova gamma Jeep Compass, la versione 4xe presenta un’altezza da terra superiore di 10 mm per migliorare la luce a terra. Questo si traduce in prestazioni off-road ai vertici della categoria: angolo di attacco di 28°, angolo di dosso di 17°, angolo di uscita di 31° e capacità di guado fino a 480 mm. L’architettura a doppio motore assicura una trazione eccellente. La nuova Jeep Compass 4xe eroga fino a 3.100 Nm alle ruote posteriori grazie all’accoppiamento del motore posteriore con un riduttore 14:1. Questo garantisce la massima trazione nelle condizioni più difficili e la capacità di superare pendenze del 20% anche senza grip sulle ruote anteriori. Il sistema 4xe Selec-Terrain mantiene sempre il guidatore in pieno controllo. Nuova Jeep Compass 4xe offre cinque modalità di guida per affrontare con sicurezza e intelligenza ogni tipo di percorso, superficie e condizione climatica, dalla quotidianità alle situazioni estreme: AUTO, SPORT, SAND & MUD, SNOW e 4×4 LOCK. Quando il terreno è soffice o friabile, la modalità SAND/MUD massimizza l’aderenza regolando lo sterzo, erogando il 100% della potenza disponibile con overboost e introducendo tarature specifiche per la gestione della coppia e del controllo della trazione. La taratura specifica dei sistemi di controllo mira a massimizzare il grip meccanico degli pneumatici e a sfruttare l’elevata coppia fornita dai due motori elettrici. Un algoritmo a circuito chiuso controlla con precisione lo slittamento su ciascun asse per fornire la coppia corretta ed evitare pattinamenti eccessivi. Guidando Nuova Compass 4xe emerge chiaramente come ogni asse fornisca esattamente la quantità di coppia richiesta, in base alle condizioni di aderenza. Questo è fondamentale quando si guida su sabbia o fango, così come su ghiaia profonda.

– Foto ufficio stampa Stellantis –(ITALPRESS).