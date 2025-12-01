Abbonati

A Bergamo una scuola circolare e a impatto zero

Un edificio innovativo, modello per il territorio

di Angelo Vitale -

(Fonte: Epr per i media)

Nuova scuola a Costa Volpino: impatto zero e circolare con materiali riciclati. Un edificio sicuro e innovativo per gli studenti.

Scuola circolare e a impatto zero a Costa Volpino

A Costa Volpino, inaugurata la nuova scuola primaria a consumi energetici quasi azzerati. Il progetto prevede un impianto fotovoltaico, ampio uso della luce naturale, isolamento termico e acustico, e un cantiere circolare che ha riutilizzato materiali di demolizione e terre da scavo per aree verdi.

Investimenti strategici e spazi moderni

Il progetto, voluto dall’Amministrazione comunale e interamente finanziato con fondi pubblici, ha richiesto più di 7 milioni di euro. Nel cantiere, per l’intervento, Termotecnica Sebina – oggi parte della Business Unit Construction Solutions di City Green Light – in Ati con l’impresa Duci.

Il plesso dispone di 10 aule, 5 laboratori, palestra, mensa, spazi per docenti e personale, tutti pensati per garantire funzionalità, benessere e flessibilità.

Efficienza energetica e sostenibilità

La scuola è costruita secondo criteri a energia quasi zero e Criteri Ambientali Minimi. L’impianto fotovoltaico da 130 kW favorisce l’autonomia energetica. Gli interventi includono isolamento migliorato, illuminazione potenziata e criteri antisismici, riducendo consumi ed emissioni di CO₂.

Cantiere circolare e riciclo materiali

Materiali da demolizione riutilizzati in loco per sistemazioni esterne, terre da scavo riciclate per creare nuove aree verdi. Questo approccio riduce l’impatto ambientale e sostiene un’economia circolare in linea con il principio “Do No Significant Harm”.

Un modello per il territorio

La nuova scuola rappresenta l’intervento più significativo finora in Costa Volpino e punta a diventare un modello di sicurezza, innovazione e sostenibilità. Il sindaco Federico Baiguini sottolinea l’importanza di investire nell’educazione e nel benessere dei bambini come passo verso un futuro sostenibile.

