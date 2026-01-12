A Bologna Marca, bussola del largo consumo

Economia

di Giorgio Brescia - 12 Gennaio 2026

(Fonte: Press area Fiera Bologna)

Dal 14 gennaio a Bologna la 22esima edizione di MARCA by BolognaFiere & ADM, evento internazionale dedicato alla Marca del Distributore, bussola del largo consumo. Un’edizione che punta a consolidare il ruolo del segmento come motore strategico del Largo Consumo, con 1.540 espositori, 10 padiglioni e oltre 25mila visitatori attesi, di cui 5mila buyer internazionali.

La fiera, non solo esposizione: piattaforma di confronto, business e innovazione, con aree dedicate a Fresco, Tech e Trend. In un comparto che registra una quota di mercato record del 30,4% e fatturato previsto di 31,5 miliardi di euro.

La Marca cresce: numeri e prospettive di mercato del largo consumo

Il comparto della Marca del Distributore continua a consolidare la propria rilevanza nel perimetro omnichannel. La quota di mercato, passata dal 26,6% del 2019 al 30,4% del 2025, con un fatturato stimato di 31,5 miliardi di euro.

Dati che riflettono una trasformazione strutturale: non più solo leva tattica per attrarre consumatori con prezzi convenienti, ma strumento strategico per la crescita del largo consumo, in grado di sostenere la domanda di prodotti alimentari e non alimentari in un contesto economico nazionale a bassa crescita.

Per Rossano Bozzi, direttore Business Unit di BolognaFiere, “il laboratorio dell’innovazione. I consumatori la scelgono per qualità e affidabilità, non solo per convenienza economica”.

Un ecosistema fieristico: una bussola per la connessione totale della filiera

MARCA integra aree espositive e contenuti formativi coprendo l’intero ecosistema della MDD: Food, Fresco, Non Food, packaging, servizi e soluzioni per la filiera. La manifestazione si distingue per la capacità di connettere tutti gli anelli della catena del valore, dalla produzione alla distribuzione, consolidandosi come punto di riferimento strategico per la DMO nazionale e internazionale.

Internazionalizzazione e business globale

A MARCA, la sua dimensione globale: buyer da Europa, Medio Oriente, Nord Africa, Nord America, Latam e Asia partecipano grazie all’International Buyers Program in collaborazione con Agenzia ICE.

L’agenda convegnistica: trend e regolamenti

Il programma dei convegni approfondisce temi chiave per il comparto. Dal Position Paper TEHA-Ambrosetti alla tavola rotonda CONAI sul nuovo Regolamento PPWR e le implicazioni per le imprese.

Dall’Osservatorio Non Food di GS1 Italy, con focus su esperienze d’acquisto frictionless e intelligenza artificiale, ai workshop tecnici sui trend più rilevanti per il Retail.

Per Antonella Maietta, Exhibition manager di MARCA, “non solo una fiera: il momento decisionale della DMO italiana, dove si definiscono trend, strategie e relazioni che guideranno il mercato nei prossimi dodici mesi”.

Lo scenario strategico

La Marca del Distributore, sempre più centrale nel largo consumo, stimolando innovazione, sostenibilità e efficienza lungo tutta la filiera. A Bologna, non solo un’occasione di esposizione ma una piattaforma strategica per le decisioni e la governance del comparto, anticipando trend e strategie per il mercato italiano ed europeo.