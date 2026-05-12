Esteri

L’America torna a costruire: incentivi e fondi privati per sviluppare l’economia interna

Il settore delle costruzioni non residenziali ha registrato un’impennata significativa all’inizio dell’anno

di Cinzia Rolli - 12 Maggio 2026

Da sempre le più importanti civiltà hanno lasciato il segno nella storia non solo con le loro idee o le loro imprese ma anche e soprattutto attraverso le loro costruzioni.

I popoli edificano per essere ricordati e trasmettere messaggi da tramandare ai posteri monumenti che mostrano stabilità, forza imprenditoriale e una visione futuristica. Pensiamo alle Piramidi d’Egitto o al Colosseo a Roma. Lo stesso vale anche per gli Stati Uniti d’America.

Il canale di Panama, per esempio, è uno dei progetti infrastrutturali più impressionanti dell’umanità ed ha rielaborato e rivisitato il commercio globale.

Lo stesso si può dire per lo skyline di Manhattan con torri in acciaio e vetro e la diga Hoover, un progetto molto audace nel cercare in qualche modo di domare la natura.

Anche la scienza e la tecnologia in continuo sviluppo hanno permesso per esempio all’uomo di arrivare sulla Luna.

E più recentemente progetti come “Stargate”, una partnership da 500 miliardi di dollari tra Softbank, OpenAI e Oracle, mirano a costruire infrastrutture per l’intelligenza artificiale interamente negli USA.

NVIDIA ha annunciato invece un piano da 500 miliardi per produrre supercomputer AI negli Stati Uniti, mentre Apple ha stanziato 600 miliardi per la manifattura domestica e la formazione della forza lavoro.

TSMC ha confermato investimenti per 100 miliardi per la produzione di chip su suolo americano per contrastare la produzione cinese.

Trump costruttore: architettura federale, fondi privati e meno burocrazia

I grandi progetti uniscono i popoli in una visione comune, in una missione che crea condivisione e appartenenza.

Durante il secondo mandato come Presidente americano di Trump, l’America sta tornando ad essere una nazione di costruttori.

Prima di entrare in politica, il Tycoon era un costruttore. E questo ha influenzato la sua amministrazione. Sia nel primo che nel secondo mandato ha dichiarato apertamente, firmando un ordine esecutivo, che l’obiettivo è quello di rendere nuovamente bella l’architettura federale.

“Gli edifici pubblici federali dovrebbero valorizzare e abbellire gli spazi comuni, ispirare lo spirito umano, mobilitare gli Stati Uniti e suscitare rispetto”. Queste le parole dell’inquilino della Casa Bianca.

L’ambiente che ci circonda infatti influenza in qualche modo il nostro modo di pensare e vivere i luoghi.

Un’architettura armoniosa da vedere ispira fiducia e serietà, gioia di vivere e voglia di realizzare progetti innovativi e duraturi per le nuove generazioni.

Ambiziosa è l’idea del Presidente di costruire vicino al Lincoln Memorial, l’”Independence Arch”, una struttura pensata per celebrare il 250° anniversario dell’America.

L’idea, in questo caso, ma anche in generale, è quella di utilizzare finanziamenti privati al posto di quelli pubblici.

In California, infatti, un progetto ferroviario ad alta velocità ha sprecato circa 15 miliardi di dollari dei contribuenti e nessun binario è stato realizzato. È diventato così un simbolo di inerzia burocratica e promesse non mantenute.

In Florida invece il sistema ferroviario Brightline, con l’uso di fondi privati, ha portato alla costruzione di un servizio ferroviario veloce e moderno in tempi brevi.

Infrastrutture USA, nuovi cantieri e abitazioni: il piano per il futuro

Per accelerare la costruzione fisica del Paese, Trump ha introdotto misure per ridurre drasticamente i tempi delle approvazioni federali, comprese quelle ambientali, per progetti energetici e di costruzione del valore superiore a 1 miliardo di dollari.

Nonché piani per snellire il National Environmental Policy Act al fine di facilitare la costruzione di autostrade o centrali elettriche.

La strategia economica è quella di riportare le catene di montaggio negli Stati Uniti.

Per sostenere questa crescita, l’amministrazione punta a colmare la carenza di manodopera specializzata anche tramite apprendistati relativamente a lavori specifici all’interno di settori come edilizia, idraulica e meccanica.

Inoltre a marzo 2026, l’avvio di nuovi cantieri residenziali è salito del 10,8%, raggiungendo il livello più alto degli ultimi 15 mesi.

Ed è in fase di sviluppo un piano per la costruzione di nuove abitazioni (fino ad un milione) per rispondere alla crisi abitativa.

Una nazione che costruisce crede nel proprio futuro e questo è il progetto più importante per qualsiasi popolazione al mondo.

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