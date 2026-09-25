Cultura & Spettacolo

A L’Aquila il 78° Prix Italia

di Andrea Iannuzzi - 25 Settembre 2026

Sarà L’Aquila, Capitale italiana della Cultura 2026, a ospitare la 78ª edizione del Prix Italia, lo storico Concorso internazionale organizzato dalla RAI e dedicato al meglio della produzione radiofonica, televisiva e multimediale, sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica. L’edizione 2026 si svolge con il contributo del Programma Operativo Complementare (POC Abruzzo 2014-2020) della Regione Abruzzo, in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale nell’ambito delle convenzioni con Rai Com, e con il contributo del Comune dell’Aquila.

Dal 28 settembre al 2 ottobre, il centro cittadino ospiterà il Festival, le anteprime Rai e il Concorso, che ogni anno coinvolge oltre 100 organismi radiotelevisivi provenienti da circa 90 Paesi. Per la prima volta, il Prix Italia si svolgerà nel cuore della città abruzzese, simbolo di rinascita e innovazione, modello di smart city capace di unire memoria storica e trasformazione contemporanea.

Presidente dell’edizione 2026 è Corey Baker, pluripremiato regista e coreografo neozelandese, noto per performance di danza in ambienti estremi e progetti diventati virali, come la coreografia di “Dead Dance” di Lady Gaga, lanciata dalla serie Netflix “Wednesday”, e “Swan Lake Bath Ballet”, creato per la BBC e vincitore del Prix Italia 2021. “È un onore essere Presidente del Prix Italia in un anno dedicato alle arti performative”, dichiara Baker. “Per me significa cose strane, selvagge, folli, stravaganti, impossibili e nuove: ciò che le persone creative vogliono realizzare e che, se le emittenti sapranno valorizzare, vorrà anche il pubblico”.

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