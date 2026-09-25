Cronaca

Notte di fuoco a Lucca, incendio in una palazzina 2 morti

Famiglie evacuate: ci sono 13 feriti, una donna in codice rosso. Il sindaco Pardini: "Grazie ai soccorritori"

di Paolo Diacono - 25 Settembre 2026

Incendio in una palazzina a Lucca: due morti e tredici feriti, una donna in codice rosso. Una tragedia che si è verificata nella notte, in un edificio a tre piani che si trova nel quartiere San Vito, in via Corsica nella città toscana. Sul posto tre squadre dei vigili del fuoco che sono arrivate non appena è scattato l’allarme. I caschi rossi hanno proceduto fin da subito a evacuare la palazzina. Scene strazianti davanti agli occhi dei soccorritori. Per sfuggire alle fiamme, una famiglia con un neonato s’è rifugiata su un balcone. L’intervento dei pompieri ha consentito di portare tutti in salvo. Ma ci sono vittime.

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Incendio a Lucca: due morti e tredici feriti

Il bilancio, però, potrebbe aggravarsi. L’incendio a Lucca è divampato al piano terra della palazzina e subito s’è esteso a tutto il fabbricato. Quando i vigili del fuoco sono riusciti a domare le fiamme hanno scoperto i corpi senza vita di due persone. I soccorritori del 118, accorsi insieme agli agenti della Polizia di Stato, hanno prestato soccorso a feriti e intossicati. Per tredici di loro è stato necessario far ricorso alle cure in ospedale. Una donna risulta ricoverata a Pisa in gravissime condizioni.

La mobilitazione e le vittime

Tra i feriti nel maxi incendio di Lucca, ci sono almeno tre bambini. Due di loro, insieme ad altrettanti adulti, sono stati trasferiti in codice giallo all’ospedale della Versilia. Un altro ragazzino, insieme a tre adulti, sempre al regime del codice giallo si trovano all’ospedale di Pisa. Dove è stata ricoverata, in codice rosso, una cinquantenne che versa in gravi condizioni. Il Comune di Lucca ha subito messo a disposizione degli sfollati una sistemazione provvisoria dal momento che le famiglie evacuate al momento restano impossibilitate a rientrare nell’immobile dichiarato temporaneamente inagibile.

Il messaggio del sindaco Mario Pardini

Sull’incendio è intervenuto con un lungo post social il sindaco di Lucca Mario Pardini. Che, dopo aver ribadito la sua vicinanza alle famiglie coinvolte nel dramma, ha fatto il punto della situazione e ringraziato i soccorritori. “Diverse persone sono rimaste ferite e sono state trasportate nei presidi ospedalieri di Lucca, Versilia e Pisa. Alla donna trasferita in codice rosso presso l’ospedale di Pisa e a tutti i feriti, compresi i bambini coinvolti, rivolgo l’augurio di una pronta guarigione”. E dunque: “I nostri uffici dei Servizi Sociali si sono immediatamente attivati per garantire supporto e assistenza alle famiglie evacuate. Desidero ringraziare per la tempestività e la professionalità innanzitutto i Vigili del Fuoco intervenuti sul posto, il personale del 118 Alta Toscana che ha coordinato l’emergenza, la centrale 118 Livorno-Pisa, l’automedica di Lucca, gli equipaggi della Misericordia di Montecarlo, della Croce Verde di Lucca, di Misericordia, Anpas e Croce Rossa Italiana di Lucca e della Versilia, le Forze dell’Ordine, la nostra Protezione Civile oltre al Coordinamento Regionale Maxi Emergenze e all’Elisoccorso che sono stati allertati”.