Cronaca

Tre arresti a Pisa per spaccio di droga su Telegram

Accedendo al canale Telegram era possibile scegliere la droga, in particolare hashish e marijuana, optare per il quantitativo desiderato e procedere con l'ordine. Faccio ciò, si fissava luogo e ora dell'appuntamento per concludere l'acquisto, praticamente a domicilio

di Lino Sasso - 25 Settembre 2026

Un canale Telegram trasformato in una piazza virtuale dello spaccio, con ordinazioni online e consegne di droga a domicilio, soprattutto a studenti universitari. È quanto scoperto dalla Guardia di finanza di Pisa al termine di un’indagine che ha portato all’arresto di tre persone, alla denuncia di altre sette e alla segnalazione alla Prefettura di 21 consumatori di sostanze stupefacenti. Al centro dell’inchiesta il canale Telegram denominato “The SpaceWayPisa”, utilizzato per concludere l’acquisto di droga. Un sistema di vendita che sfruttava le potenzialità della rete per raccogliere gli ordini e organizzare consegne, secondo un modello di distribuzione simile a quello dei servizi di delivery.

Come funzionava il sistema

Il meccanismo è apparentemente banale. Accedendo al canale Telegram era possibile scegliere la droga, in particolare hashish e marijuana, optare per il quantitativo desiderato e procedere con l’ordine. Faccio ciò, si fissava luogo e ora dell’appuntamento per concludere l’acquisto, praticamente a domicilio. La base operativa per custodire, confezionare e preparare la droga destinata alla vendita è stata individuata in un appartamento a Pisa. Qui sono stati trovati e sequestrati circa 727 grammi di hashish, 111 grammi di marijuana e 45.000 milligrammi di liquido contenente cannabis. Trovati anche sei bilancini di precisione, due coltelli, un grinder e una pistola a gas. Ritrovati anche contanti per 3.735 euro e un conto di trading online attivo a Cipro, con una giacenza superiore a 3.000 euro. L’inchiesta ha permesso inoltre di identificare 21 persone che avevano acquistato sostanze stupefacenti attraverso il canale Telegram che, ovviamente, è stato oscurato.