Cultura & Spettacolo

Partiti e leader nell’era della disintermediazione: la bussola di Bicchielli

di Anna Tortora - 26 Ottobre 2026

In un’epoca segnata da bacheche mediatrici, algoritmi affamati di reazioni e una disintermediazione spietata che ha polverizzato le vecchie appartenenze, riflettere sul senso profondo delle nostre democrazie non è un mero esercizio intellettuale. È un atto d’amore, lucido e doveroso, verso il futuro. Risponde proprio a questa urgenza Pino Bicchielli nel suo saggio Governare nel futuro. Partiti, leadership e democrazia nell’era della disintermediazione, edito da Rubbettino e impreziosito dall’introduzione di Antonio Noto.

L’opera colpisce per un’eleganza analitica rara, in grado di sposare il rigore teorico della scienza politica con la freschezza di uno sguardo pienamente immerso nel presente. Bicchielli prende per mano il lettore e lo guida attraverso un viaggio affascinante che affonda le sue radici nella storia.

Parte dalle prime forme di contrapposizione nell’antica Roma tra Optimates e Populares, attraversa le classiche fratture storiche teorizzate da Lipset e Rokkan e riannoda i fili del pensiero di giganti quali Max Weber, Giovanni Sartori, Maurice Duverger e Gabriel Almond.

Non c’è compiacimento accademico in questo excursus, ma la volontà precisa di fornirci la bussola per non perderci nella tempesta dell’attualità.

Il cuore pulsante del libro batte nella diagnosi dei nostri giorni. I partiti tradizionali, quelle cattedrali di massa dotate di una presenza capillare nei territori, hanno ceduto il passo a strutture fluide, leggere e persino effimere.

La legittimazione democratica ha smetto di passare per il filtro lento delle sezioni o delle tessere per affidarsi all’impatto emotivo, alla narrazione identitaria e alla forza performativa dei singoli leader.

È in questo scenario che il lavoro di Bicchielli si trasforma in una straordinaria galleria di ritratti e modelli a confronto.

Nel panorama italiano, l’autore anatomizza con equilibrio la struttura verticistica e radicata di Fratelli d’Italia attorno alla figura di Giorgia Meloni, la traiettoria del Movimento 5 Stelle dalla purezza algoritmica della rete al tentativo di normalizzazione istituzionale, l’eredità leaderistica ed europeista di Forza Italia con la regia sobria di Antonio Tajani, fino alle sfide comunicative ed inclusive del Partito Democratico.

Uno sguardo che travalica i confini nazionali per misurarsi con la leadership sfrontata di Donald Trump, quella tecnocratica di Emmanuel Macron o le derive autoritarie del cesarismo postmoderno di Vladimir Putin.

Senza mai cedere alla tentazione del rimpianto nostalgico, Governare nel futuro ci ricorda che la personalizzazione della politica non segna la fine della democrazia, a patto che si sappiano ritrovare la responsabilità della decisione, la pazienza della mediazione e la visione condivisa.

Un libro denso, essenziale e profondo, capace di restituire alla politica il suo significato più alto: l’arte di cucire insieme le speranze di una comunità per costruire il domani.

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