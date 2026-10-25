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QUBÌ – A Sondrio arriva “Le Vie del Gusto”

di Fabiana Romanutti - 25 Ottobre 2026

A Sondrio, sabato 31 ottobre e domenica 1 novembre si festeggia l’autunno, con l’iniziativa “Le Vie del Gusto”, tra torri e palazzi storici, terrazzamenti vitati e golosi pizzoccheri. Un viaggio di bellezza sensoriale open air nel capoluogo della Valtellina, che si mostra nella sua luce più bella.

Lungo Via dei Palazzi, tra le mostre di “Foto sospese”, le storiche botteghe artigiane attendono i visitatori con oggetti e prodotti autentici. Si potranno visitare le Sale del Vino di Palazzo Martinengo e, grazie all’apertura straordinaria, il Salone dei balli in stile rococò di Palazzo Sertoli. Accanto ai mercatini a chilometro zero della ventesima edizione di “Formaggi in piazza” e agli incontri per approfondire i segreti micologici dei funghi, sono molto attesi gli appuntamenti “Wine Art”, che invitano a conoscere la Sondrio storica, con passeggiate guidate alla Collegiata e alla Torre Ligariana, fino alle antiche contrade di Baiacca e Fracaiolo.

Gli itinerari si concludono con degustazioni nelle cantine per conoscere da vicino la Chiavennasca, nome locale con cui viene chiamato il Nebbiolo, che qui ha saputo adattarsi al clima alpino e ai suoli di montagna, crescendo su terrazzamenti eroici sostenuti da muretti a secco. Dal vitigno nasce lo Sforzato (Sfursàt), vino di grande finezza, primo passito rosso secco DOCG d’Italia. La mela Bernina, custode della biodiversità locale, cultivar sostenibile, sarà celebrata a Palazzo Pretorio. Sabato sera Pizzoccherata in piazza, con l’irresistibile aroma del burro fuso e della salvia che condiscono la pasta di grano saraceno. Domenica, sempre in Piazza Garibaldi, “Mountain Food Experience” propone un gemellaggio gastronomico tra i sapori dei rifugi della Valtellina e quelli del sud, dal Cilento alla Sicilia. In attesa dell’imminente “Valtellina Wine Trail” gli appassionati potranno partecipare alla “Sondrio Wine Tower Run”, sfida verticale sulla Torre Ligariana.

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