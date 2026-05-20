Economia

Accordo commerciale Usa-Ue: e ora cosa succede?

La riduzione dell'incertezza sui dazi transatlantici potrebbe sbloccare investimenti privati rimasti congelati nell'ultimo anno

di Giorgio Brescia - 20 Maggio 2026

Accordo commerciale Usa-Ue: svolta sui dazi e nuove regole per i mercati globali. Le trattative e le forti tensioni geopolitiche degli ultimi mesi tra Washington e Bruxelles a un punto di convergenza decisivo?

L’Accordo commerciale Usa-Ue

Al centro del dibattito in Italia, Europa e Stati Uniti la formalizzazione dei passaggi chiave legati al cosiddetto “Turnberry Deal” e alla gestione dei dazi doganali, un’intesa per ridisegnare i flussi dell’interscambio transatlantico.

L’accordo, in un contesto macroeconomico complesso, contrassegnato dalle recenti pronunce dei tribunali internazionali sul superamento dei dazi unilaterali (come quelli legati alla Section 122 statunitense). E dalla necessità, da parte europea, di stabilizzare i mercati industriali e agroalimentari.

I punti chiave dell’intesa

L’architettura dell’accordo, su impegni reciproci volti ad abbattere le barriere tariffarie e non tariffarie, pur con un forte focus sulla cooperazione strategica nei confronti di Paesi terzi.

Azzeramento dei dazi industriali. L’Unione Europea ha acconsentito all’eliminazione delle tariffe sull’importazione di beni industriali provenienti dagli Usa.

Apertura del mercato agroalimentare. Nell’intesa quote esenti da dazi per l’accesso al mercato europeo di specifici prodotti americani, tra cui prodotti ittici, carni, prodotti lattiero-caseari, frutta e cereali.

Tetto reciproco alle tariffe. Gli Stati Uniti prevedono l’applicazione di un tetto massimo reciproco del 15% su comparti cruciali e ad alta tecnologia, quali semiconduttori, prodotti farmaceutici e legname.

Barriere non tariffarie e una forte semplificazione e il mutuo riconoscimento degli standard tecnici nei settori dell’automotive, dell’energia e della sicurezza alimentare.

Le reazioni

In Italia, l’accento sull’impatto che l’accordo avrà sulle catene di fornitura manifatturiere e sul settore agroalimentare. Cautela tra le associazioni di categoria per la maggiore concorrenza dei prodotti agricoli statunitensi, ma forte ottimismo nel comparto della meccanica strumentale e dell’automotive, grazie alla stabilizzazione delle tariffe e alla riduzione delle barriere tecniche.

In Europa

La stampa europea descrive l’accordo come un compromesso asimmetrico e necessario per disinnescare la minaccia di una guerra commerciale aperta con l’amministrazione americana. Gli analisti di Bruxelles sottolineano che l’intesa offre una boccata d’ossigeno all’industria export-oriented del continente, finora fortemente penalizzata dall’incertezza politica dei mesi precedenti.

Negli Stati Uniti

Oltreoceano, un accordo come un successo della linea negoziale bilaterale per riequilibrare la bilancia commerciale. I media finanziari di Wall Street evidenziano la ritrovata stabilità per i colossi tecnologici e dell’auto, pur segnalando i dubbi di alcuni settori industriali interni sulla rimonta della manifattura europea.

Attese e previsioni: quali scenari per il futuro?

Le stime guardano alla riduzione dell’incertezza sui dazi transatlantici per sbloccare investimenti privati congelati nell’ultimo anno. A livello strutturale, un accordo verso una maggiore integrazione delle filiere dell’energia pulita e dei semiconduttori tra le due sponde dell’Atlantico.

Tuttavia, da più parti, l’avvertimento sulla reale efficacia del trattato connessa all’esito dei negoziati tecnici (come i triloghi europei) per la piena implementazione dei regimi tariffari generali e speciali.