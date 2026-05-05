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Addio “Peter Sutherland”: via ultima stagione The Night Agent

Spostata a Los Angeles la produzione dell'ultima avventura di cui è protagonista Gabriel Basso

di Dave Hill Cirio - 5 Maggio 2026

Addio Peter Sutherland: The Night Agent si chiuderà con la quarta stagione su Netflix

Peter Sutherland si prepara all’ultima telefonata: la quarta sarà l’ultima stagione di The Night Agent. Netflix conferma che la serie record di incassi terminerà con il quarto capitolo: riprese già iniziate a Los Angeles per garantire ai fan un finale indimenticabile.

The Night Agent chiude con il botto

La corsa mozzafiato dell’agente Peter Sutherland sta per giungere al capolinea. Netflix e Sony Pictures Television hanno ufficializzato che la quarta stagione di The Night Agent sarà l’ultima. Le riprese del capitolo conclusivo sono iniziate proprio oggi a Los Angeles, segnando l’inizio della fine per uno dei thriller d’azione più amati degli ultimi anni.

Perché la serie si conclude? Calo di ascolti e scelte creative

Nonostante un debutto leggendario — con la prima stagione fissa nelle classifiche globali di Netflix per tre anni — i dati hanno mostrato un progressivo calo di ascolti durante la seconda e la terza stagione. Tuttavia, il forte interesse dei fan e l’apprezzamento della critica interna (alcuni dirigenti Netflix considerano la terza stagione la migliore prodotta finora) hanno convinto la piattaforma a concedere una stagione finale definitiva.

Lo showrunner Shawn Ryan ha dichiarato di essere “ossessionato” dall’idea di offrire una conclusione degna e avvincente al percorso di Sutherland, ringraziando Netflix per aver concesso lo spazio necessario per completare la storia in modo indimenticabile.

Novità dal set: trasloco a Los Angeles e nuovo cast

La produzione si è spostata da New York a Los Angeles per usufruire di un importante credito d’imposta californiano di 31,6 milioni di dollari. Per ottenere questo finanziamento, le riprese dovevano tassativamente iniziare entro maggio, obiettivo centrato dal team produttivo.

Il cast dell’ultima stagione si arricchisce di nomi di alto profilo che affiancheranno il protagonista Gabriel Basso. Il più rilevante, Titus Welliver (ex star di Bosch): interpreterà un procuratore speciale del Dipartimento di Giustizia.

Poi, Trevante Rhodes (Moonlight): sarà Dom, il nuovo partner di Peter. Elizabeth Lail (You): vestirà i panni di Zoe, l’ex fidanzata del protagonista. Li Jun Li (Sinners): interpreterà la moglie di Dom.

Dove eravamo rimasti?

Dopo gli eventi mozzafiato della terza stagione a Istanbul – Peter ha indagato su una rete di riciclaggio di denaro sporco sfuggendo a sicari internazionali – la quarta stagione riprenderà i fili della narrazione per chiudere ogni cerchio. Essendo stata concepita fin dall’inizio come il capitolo finale, gli autori promettono una narrazione senza esclusione di colpi che risponderà a tutte le domande rimaste in sospeso.