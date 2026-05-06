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Ai Creator: basta (troppe) bugie su Instagram?

Per ora è "volontaria". E sicuramente non frena i "fotoritocchi" di vip e influencer

di Dave Hill Cirio - 6 Maggio 2026

Ai Creator su Instagram: il confine tra realtà e finzione sui social media sta per diventare molto più nitido? Interrogativo d’obbligo circa la nuova strategia di trasparenza adottata da Meta, per ora sperimentale e “volontaria”.

Ai Creator: cosa è?

L’introduzione del bollino “informazioni” rappresenta una vera rivoluzione nel modo in cui fruiamo dei contenuti visivi. E agisce come uno scudo contro la proliferazione di fotomontaggi iper-realistici che spesso alimentano canoni estetici irraggiungibili.

Una etichetta da applicare – se si vuole – permettendo agli utenti di identificare immagini create interamente da zero con l’Ai o sottoposte a modifiche strutturali profonde che alterano radicalmente i connotati o gli elementi chiave della scena.

Il “fotoritocco” si salva….

Tuttavia, è fondamentale distinguere tra la manipolazione generativa e il fotoritocco tradizionale, poiché il sistema non è ancora un rilevatore di bugie universale. Da un lato l’Intelligenza Artificiale viene “sbugiardata” con precisione. Dall’altro i classici filtri bellezza che levigano la pelle o ingrandiscono le labbra continuano a godere di una zona d’ombra. A meno che non utilizzino modelli Ai dichiarati.

Allo stesso modo, le modifiche manuali effettuate su app esterne di editing fotografico tradizionale risultano molto più difficili da intercettare automaticamente, lasciando ancora spazio a chi desidera abbellire la realtà senza dichiararlo apertamente.

Sarà vera svolta?

Nonostante queste zone grigie, l’iniziativa di Instagram segna un punto di possibile svolta fondamentale per l’educazione visiva degli utenti. L’obiettivo primario non è solo la punizione dei creator che ricorrono al ritocco, ma la protezione della salute psicologica del pubblico, riducendo l’impatto di immagini distorte che vengono percepite come naturali.

In un contesto dove diversi Oaesi europei stanno già valutando leggi severe per obbligare la dichiarazione di ogni intervento estetico, la mossa di Meta prepara il campo a una nuova etica della comunicazione digitale, dove la trasparenza diventa il requisito essenziale per mantenere la fiducia dei propri follower.