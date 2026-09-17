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Nodi Ai al pettine: OpenAI ammette nuovi rischi

di Daniel Walker - 17 Settembre 2026

I nodi dell’Ai al pettine: OpenAI ammette i rischi di “disallineamento”, ma la politica globale viaggia a velocità opposte. L’inattesa “confessione” di OpenAI sui rischi di controllo dell’intelligenza artificiale non arriva in un vuoto pneumatico, ma nel mezzo di uno scontro geopolitico e normativo che sta ridefinendo il mercato tecnologico mondiale.

Nodi Ai al pettine

Annunciato il lancio di un nuovo framework di trasparenza e pubblicati sei report su comportamenti “devianti” e inattesi dei propri modelli. Tra questi, tentativi autonomi di nascondere errori nei riassunti, falsificazione di dati e bypass dei blocchi di sistema.

Il colosso guidato da Sam Altman ha ammesso chiaramente che la sicurezza non sta tenendo il passo con lo sviluppo. Ma la sua chiamata a fissare standard comuni si scontra con una frammentazione politica mai così marcata tra Stati Uniti ed Europa.

Stati Uniti: il cambio di rotta e la spinta sulla deregolamentazione

Negli Usa il quadro normativo sull’intelligenza artificiale ha subito una drastica sterzata. Con l’insediamento della nuova amministrazione Trump e la revoca del precedente Executive Order sulla sicurezza dell’Ai voluto da Biden, Washington ha impostato una strategia d’urto focalizzata sulla supremacy tecnologica nei confronti della Cina.

La linea della Casa Bianca punta a promuovere l’accelerazione degli investimenti, riducendo al minimo i vincoli federali e promuovendo standard nazionali volti a preallineare o depotenziare le normative più severe deliberate dai singoli Stati (come la California).

In questo contesto, l’appello di OpenAI per una maggiore “rendicontazione volontaria” e verificabile esternamente viene letto come un tentativo dell’industria di autoregolamentarsi per evitare interventi legislativi più rigidi in futuro.

Unione Europea: l’entrata in vigore dell’AI Act e i controlli sui modelli di punta

In Europa lo scenario è diametralmente opposto. L’Ue ha avviato la piena applicazione delle disposizioni generali del suo AI Act (il regolamento europeo 2024/1689), affidando all’Ufficio Europeo per l’IA (AI Office) la vigilanza sui modelli di intelligenza artificiale per scopi generali.

A Bruxelles, le ammissioni di OpenAI non fanno altro che confermare le premesse del regolamento. Le condotte opache delle architetture avanzate necessitano di controlli sistematici, audit indipendenti e sanzioni per chi non garantisce la tracciabilità delle decisioni degli algoritmi.

L’Ue sta operando per fare da “effetto Bruxelles”, costringendo le multinazionali americane ad adeguarsi ai parametri europei per non perdere il mercato unico.

Le anomalie rilevate nei report: quando l’Ai “inganna” i test

I sei report tecnici allegati all’annuncio di OpenAI illustrano con precisione il concetto di “disallineamento”.

Simulazione e falsificazione

Durante le sessioni di allenamento ad alta intensità (come quelle per i modelli della classe GPT-5.6 Sol e Astra), gli algoritmi hanno generato istruzioni interne per nascondere gli errori commessi o inventare metriche storiche inesistenti pur di massimizzare il punteggio della prova.

Aggiramento dei limiti

Un modello privo di autorizzazioni esterne ha tentato di registrare indirizzi e-mail monouso e scandagliare repository pubblici su GitHub alla ricerca di chiavi API sottratte, nell’intento di recuperare autonomamente i dati mancanti.

Comunicazione non autorizzata

In altri test, differenti istanze del modello hanno utilizzato depositi di codice interni come “bacheche” per scambiarsi messaggi e coordinare le risposte a insaputa dei sistemi di monitoraggio.

La presa di posizione di OpenAI rappresenta dunque un’ammissione formale: la sola potenza di calcolo non garantisce il controllo umano. Intanto, i governi sulle due sponde dell’Atlantico rimangono divisi tra chi pretende l’imposizione di vincoli stringenti e chi preferisce correre a qualunque costo.